許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又將有廉航（虎航）可直飛熊本，另外12月1日起，泰國獅航首度直飛北海道，明年還有星宇航空進駐，屆時應該會有全新的高雄航線。

今年2月立委許智傑前往日本熊本推動城市外交，拜訪熊本縣知事、市長及地方政要。許智傑表示，經過台日雙方努力，將成為台日航線的重要里程碑，虎航高雄飛熊本的航線預計年底開航，他也將快閃熊本，參與這場重要盛事。

許智傑透露，未來虎航每周2班高雄飛熊本，時間是周二、周五，高雄機場8時40分、熊本機場11時50分；高雄機場19時50分 、熊本機場21時45分。

許智傑表示，高雄最後一季的航線還是一條接一條，昨天他在臉書搶先公布的高雄熊本、年底捷星日本航空飛東京成田、以及12月1日泰國獅航首度直飛北海道，這三條日本航線都是高雄與日本的黃金航線，不只象徵台日友好的夥伴關係，對於高雄推動經貿、觀光、台積電合作有更大的助益。

此外，數月前就有高雄網友發現，小港機場正施做星宇航空服務櫃檯，猜測高雄將開新航線。立委許智傑今天證實，明年星宇航空進駐高雄，他推測會有全新的高雄航線，「不論日韓東南亞或港澳都有可能，請大家拭目以待，航空立委許智傑會繼續努力」。