許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委許智傑在臉書透露，除華航外，年底高雄將首度有廉航直飛日本熊本。圖／取自許智傑臉書
立委許智傑在臉書透露，除華航外，年底高雄將首度有廉航直飛日本熊本。圖／取自許智傑臉書

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又將有廉航（虎航）可直飛熊本，另外12月1日起，泰國獅航首度直飛北海道，明年還有星宇航空進駐，屆時應該會有全新的高雄航線。

今年2月立委許智傑前往日本熊本推動城市外交，拜訪熊本縣知事、市長及地方政要。許智傑表示，經過台日雙方努力，將成為台日航線的重要里程碑，虎航高雄飛熊本的航線預計年底開航，他也將快閃熊本，參與這場重要盛事。

許智傑透露，未來虎航每周2班高雄飛熊本，時間是周二、周五，高雄機場8時40分、熊本機場11時50分；高雄機場19時50分 、熊本機場21時45分。

許智傑表示，高雄最後一季的航線還是一條接一條，昨天他在臉書搶先公布的高雄熊本、年底捷星日本航空飛東京成田、以及12月1日泰國獅航首度直飛北海道，這三條日本航線都是高雄與日本的黃金航線，不只象徵台日友好的夥伴關係，對於高雄推動經貿、觀光、台積電合作有更大的助益。

此外，數月前就有高雄網友發現，小港機場正施做星宇航空服務櫃檯，猜測高雄將開新航線。立委許智傑今天證實，明年星宇航空進駐高雄，他推測會有全新的高雄航線，「不論日韓東南亞或港澳都有可能，請大家拭目以待，航空立委許智傑會繼續努力」。

熊本 航線 許智傑

相關新聞

【重磅快評】鍾佳濱當監軍 內埔人卻感慨我們有立委？

民進黨立院黨團「微調」，屏東立委鍾佳濱出任幹事長，被譽為「監軍」，在黨內舉足輕重，儼然是屏東縣長周春米的接班人；但外界不...

屏東潮州民治溪排水工程竣工 兼具生態打造民眾親水空間

屏東縣潮州鎮民治溪至泗林橋段因河道蜿蜒、防洪寬度及高度不足，導致排水不佳，縣府於前瞻基礎建設計畫項下向經濟部水利署爭取1...

許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐

捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又...

看過來！中秋、國慶連假 高雄風景區實施交通管制

中秋節、國慶日2個連續假日來臨，高雄市警方今天表示，將對可能湧現的景點或大型活動區域、交流道，規畫彈性交通管制措施，確保...

首場參選高雄市長政策發表會 賴瑞隆主張205兵工廠興建大巨蛋

立委賴瑞隆今辦參選市長首場政策發表會，闡述將延續謝長廷、陳菊及陳其邁市政擘畫，提出亞灣新灣區3.0概念，位於核心計畫區的...

果嶺自然公園雙十連假開放 高雄鳥會力挺「禁寵」護生態

高雄果嶺自然公園將於雙十連假開園，是否開放寵物入園引發市民熱議。高雄鳥會對此表示，果嶺公園位處澄清湖水質水源保護區，禁止...

