聽新聞
0:00 / 0:00
許智傑搶宣布：年底高雄有廉航直飛日本熊本、星宇明年進駐
捷星日本航空代表董事兼總經理田中正和上周拜會市府，預告今年底前開啟高雄飛日本成田機場航線，立委許智傑加碼宣布，年底高雄又將有廉航（虎航）可直飛熊本，另外12月1日起，泰國獅航首度直飛北海道，明年還有星宇航空進駐，屆時應該會有全新的高雄航線。
今年2月立委許智傑前往日本熊本推動城市外交，拜訪熊本縣知事、市長及地方政要。許智傑表示，經過台日雙方努力，將成為台日航線的重要里程碑，虎航高雄飛熊本的航線預計年底開航，他也將快閃熊本，參與這場重要盛事。
許智傑透露，未來虎航每周2班高雄飛熊本，時間是周二、周五，高雄機場8時40分、熊本機場11時50分；高雄機場19時50分 、熊本機場21時45分。
許智傑表示，高雄最後一季的航線還是一條接一條，昨天他在臉書搶先公布的高雄熊本、年底捷星日本航空飛東京成田、以及12月1日泰國獅航首度直飛北海道，這三條日本航線都是高雄與日本的黃金航線，不只象徵台日友好的夥伴關係，對於高雄推動經貿、觀光、台積電合作有更大的助益。
此外，數月前就有高雄網友發現，小港機場正施做星宇航空服務櫃檯，猜測高雄將開新航線。立委許智傑今天證實，明年星宇航空進駐高雄，他推測會有全新的高雄航線，「不論日韓東南亞或港澳都有可能，請大家拭目以待，航空立委許智傑會繼續努力」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言