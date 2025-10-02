綠營高雄市長初選升溫 參選人跑行程爭取認同
民進黨高雄市長初選升溫，立委邱議瑩、賴瑞隆今天分別關切重大建設及提出市政願景，林岱樺啟動廟口開講行程，許智傑則強調持續爭取高雄航線，各自努力爭取市民認同。
交通部公路局今天在大樹區舉辦高屏2快地方說明會，立委邱議瑩出席表示，國道3號、國道10號車流量已近乎飽和，建設高屏2快有其必要與急迫性；在路廊調整等部分，若有空間或替代方案也要慎重評估可行性。
公路局表示，高屏2快會設置國1及國3系統交流道、國7仁武系統交流道及5處地區型的交流道，路線全長22.6公里。其中大樹區段主要是以高架橋通過。
賴瑞隆今天以「亞洲新灣區3.0：啟動大亞灣計畫」為題，作為宣布參選2026高雄市長的首場政策記者會。賴瑞隆表示，「大亞灣計畫」核心之一即為整治中的205兵工廠，占地58公頃，將打造前瞻產業核心聚落。
另外針對大林蒲遷村案，賴瑞隆表示，遷村政策將在明年第2季提前啟動價購協議，是改善居民生活、推動城市規劃與產業轉型的重要一步。
林岱樺今天則啟動廟口開講行程，預計在初選前走遍全市主要廟口，與民眾直接互動。今天上午首先前往新興區鼓壽宮與前金區萬興宮參香，並提出「大改革、護國市長」主張，強調已準備好承擔市長重責。
林岱樺表示，此次參香沿路都有地方人士陪同，也讓她更堅定承擔高雄市長責任的決心。高雄需要能確實落實的改革行動，她有具體規劃與執行力，是最適合接棒現任市長陳其邁、推動高雄大改革的人選。
許智傑今天受訪表示，自己會持續為高雄爭取更多新航線。另外有機會的話，他也想跟前行政院長蘇貞昌請益。至於電話拜票除了找大咖助陣，他也會用有別於傳統的不同方式呈現，請大家期待。
