看過來！中秋、國慶連假 高雄風景區實施交通管制

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
中秋、國慶連續假日，高雄警方將對風景區和交流道，實施交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
中秋節、國慶日2個連續假日來臨，高雄市警方今天表示，將對可能湧現的景點或大型活動區域、交流道，規畫彈性交通管制措施，確保假期期間道路交通順暢，民眾出遊得配合管制。

高雄市警交通大隊提醒用路人，連假期熱門風景區人車較多，建議儘量避開上午10時至下午1時及下午3時至7時的車流尖峰時段。

重點風景區彈性交通管制措施如下：

1. 旗津景區：視車流與停車場狀況啟動單行管制。

當旗津地區主要道路車流量及停車場狀況趨於飽和時，將彈性於旗津一路/敦和街口、旗津一路/廣澤街口啟動車輛單行管制，引導車輛分流。

2. 壽山動物園景區：萬壽路段單行管制。

將依園區停車場停車率及萬壽路車流狀況，實施萬壽路段單行交管：車輛一律由鼓山二路/興隆路口上山，鼓山一路/萬壽路口則管制車輛上山。

3. 旗山、美濃景區：車流驟增時，引導導走替代道路，將由警義交管制。

旗山地區：於延平一路/旗甲路口、中正路/華中街口、旗南一路/中學路口，管制並引導車輛改走台29線替代道路至嶺口交流道上國道10號。

美濃地區：於中興路/忠孝路口彈性管制，引導車輛改走光明路替代道路至國道10號旗山端交流道。

4. 大型活動周邊：駁二特區及左營蓮池潭加強疏導與分流。

中秋節連假，田寮月世界舉辦「高雄愛・月熱氣球」、亞灣區有「馬戲藝術節」；國慶日連假，左營蓮池潭周邊，舉辦「左營萬年季」，警方將派員疏導交通，另對駁二特區實施階段性彈性交管。

當特區內交通量達飽和時，將於七賢/公園、公園/真愛、鼓山/臨海新路口截流管制車輛進入。

另於七賢/必信、七賢/蓬萊、蓬萊/臨海新、五福/七賢路口彈性交管，引導車輛改走七賢三路、鼓山一路、大公路等外圍道路。警方建議，多加利用輕軌、捷運橘線等大眾運輸工具。

5. 南橫公路（台20線：梅山口至向陽路段）：全線管制禁行。

台20線南橫公路（0K至44K，梅山口至向陽路段）因持續進行風災復建工程，至10月30日實施雙向管制，禁止一般車輛通行，請民眾切勿前往。

中秋、國慶連續假日，高雄警方將對風景區和交流道，實施交管措施。圖／高雄市交通大隊提供
