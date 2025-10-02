首場參選高雄市長政策發表會 賴瑞隆主張205兵工廠興建大巨蛋

立委賴瑞隆今辦參選市長首場政策發表會，闡述將延續謝長廷、陳菊及陳其邁市政擘畫，提出亞灣新灣區3.0概念，位於核心計畫區的國防部205兵工廠今年底遷移後，58公頃素地規畫國際企業總部、智慧商辦住宅與興建大巨蛋，持續推動都市更新與產業升級。

民進黨4立委爭取高雄市長提名，賴瑞隆今早在愛河灣划著SUP立式划槳現身記者會，彰顯高雄海洋城市特色。高市議長康裕成率李喬如、簡煥宗、湯詠瑜、何權峰及黃彥毓等議員參加，另有學者、漁業公會及大高雄里長聯誼會等單位人員出席活動。

賴瑞隆表示，前市長謝長廷上任後提出市港合一，陳菊接任後推動亞灣1.0、陳其邁擘畫亞灣2.0，高雄展覽館、市圖總館、高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心及高雄軟體園區等建設紛成形，翻轉港區天際線，高雄準備迎向亞灣3.0時代。

面積廣達58公頃的205兵工廠預計今年底完成遷建，未來規畫受關注。賴瑞隆主張，205兵工廠位處「大亞灣計畫」的核心區域，應保留15公頃規畫亞灣森林公園，不僅是南高雄之肺，更可規畫企業總部、商辦、智慧住宅及大巨蛋興建計畫，具有相當大發展潛力，可帶動大亞灣區域。

賴瑞隆說，205兵工廠鄰近輕軌及捷運，前往小港國際機場或高鐵高雄火車站交通便利，若興建大巨蛋可以承接大型演唱會、藝文活動，也可以吸引國際賽事，與台北大巨蛋南北呼應，成為高雄盛事經濟的新引擎。