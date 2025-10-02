海管處南方四島淨灘 讓海岸恢復潔淨面貌

內政部國家公園署海洋國家公園管理處秋季淨灘活動一連3天進行，在澎湖南方四島清出305公斤的海漂垃圾，並由訓練有素的特戰志工以垂降方式吊運，讓海岸恢復昔日潔淨。

海管處發布新聞表示，海管處「向海致敬－秋季颱風後特別淨灘行動」，自9月29日至10月1日，結合台灣承諾公益協會、台南市將軍國小、保七總隊南方四島小隊、東吉安檢所、在地志工及海管處人員近70人在東吉嶼展開秋季淨灘活動。

海管處表示，受颱風樺加沙影響，澎湖南方四島遭強風豪雨侵襲，大量海漂垃圾堆積於島嶼海岸與岩壁邊緣，動員人力進行颱風過後淨灘活動，清理出廢棄漁網、浮球、保麗龍、塑膠袋、寶特瓶、鋁罐、玻璃瓶等海漂廢棄物，共計305公斤，其中以寶特瓶最多，有高達54%來自中國地區。

海管處指出，南方四島「東吉嶼」淨灘活動，由於部分海漂垃圾卡在玄武岩峭壁中，因地勢陡峭，傳統人工難以觸及，所幸有訓練有素的特戰志工在酷暑中，以垂降吊掛方式進行岩壁垃圾清除，讓美麗的峭壁與海景恢復往日潔淨。