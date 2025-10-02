快訊

省錢吃速食快衝！漢堡王「歲末券」現省2723元、21風味館烤雞下殺7折再降21元

三星Galaxy S26 Ultra最新渲染圖、規格曝光！鏡頭模組大改動變更厚

紀念珍古德傳奇！芭比娃娃也有「黑猩猩」版本

海管處南方四島淨灘 讓海岸恢復潔淨面貌

中央社／ 澎湖縣2日電

內政部國家公園署海洋國家公園管理處秋季淨灘活動一連3天進行，在澎湖南方四島清出305公斤的海漂垃圾，並由訓練有素的特戰志工以垂降方式吊運，讓海岸恢復昔日潔淨。

海管處發布新聞表示，海管處「向海致敬－秋季颱風後特別淨灘行動」，自9月29日至10月1日，結合台灣承諾公益協會、台南市將軍國小、保七總隊南方四島小隊、東吉安檢所、在地志工及海管處人員近70人在東吉嶼展開秋季淨灘活動。

海管處表示，受颱風樺加沙影響，澎湖南方四島遭強風豪雨侵襲，大量海漂垃圾堆積於島嶼海岸與岩壁邊緣，動員人力進行颱風過後淨灘活動，清理出廢棄漁網、浮球、保麗龍、塑膠袋、寶特瓶、鋁罐、玻璃瓶等海漂廢棄物，共計305公斤，其中以寶特瓶最多，有高達54%來自中國地區。

海管處指出，南方四島「東吉嶼」淨灘活動，由於部分海漂垃圾卡在玄武岩峭壁中，因地勢陡峭，傳統人工難以觸及，所幸有訓練有素的特戰志工在酷暑中，以垂降吊掛方式進行岩壁垃圾清除，讓美麗的峭壁與海景恢復往日潔淨。

淨灘 颱風 特戰

延伸閱讀

樺加沙颱風前夕 鵝鑾鼻砂島淨灘竟出現7月佳冬外海光電浮台踏板

千人淨灘X美拍打卡！ 桃園豬鼻子沙灘變身環保新地標

桃園秘境「豬鼻子沙灘」夕陽美景 扶輪社號召千人淨灘

影／陸配把婆婆扔淡水河漂流20天 警求媽祖連擲5聖筊露曙光

相關新聞

看過來！中秋、國慶連假 高雄風景區實施交通管制

中秋節、國慶日2個連續假日來臨，高雄市警方今天表示，將對可能湧現的景點或大型活動區域、交流道，規畫彈性交通管制措施，確保...

首場參選高雄市長政策發表會 賴瑞隆主張205兵工廠興建大巨蛋

立委賴瑞隆今辦參選市長首場政策發表會，闡述將延續謝長廷、陳菊及陳其邁市政擘畫，提出亞灣新灣區3.0概念，位於核心計畫區的...

果嶺自然公園雙十連假開放 高雄鳥會力挺「禁寵」護生態

高雄果嶺自然公園將於雙十連假開園，是否開放寵物入園引發市民熱議。高雄鳥會對此表示，果嶺公園位處澄清湖水質水源保護區，禁止...

興達電廠爆炸善後惹怨 居民抗議驚恐度日

高雄興達電廠9月9日爆炸起火，附近烏林投地區約50戶鄰損遲未修繕，居民不滿台電善後態度，約30名居民昨到行政院南部聯合服...

屏東暗空旅遊 邀你年底追星

屏東縣政府前年起推10大觀星場域，從暗空友善燈具、培育星空解說員82名，再到星空品質監測、改善光害，交旅處說，屏東朝全台...

高雄果嶺自然公園禁寵物、夜間不開 違者最高罰9000元

高雄高爾夫球場去年因違法用農藥等爭議遭市府收回，10月起改名果嶺自然公園免費開放，但為維護園區生態和保護水質，公園處指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。