快訊

常吃拉麵恐增早逝風險 研究揭每周吃3次就可能危害健康

U18小將曝奪季軍雪恥內幕 遭南韓球員當面嘲諷「台灣最弱一屆」

教學／想和小時候的自己合照？Gemini幫你搞定 4大關鍵指令一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

果嶺自然公園雙十連假開放 高雄鳥會力挺「禁寵」護生態

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄高爾夫球球場10月將改名「果嶺自然公園」全面開放，公園處公告6大管制項目，高雄鳥會力挺「禁寵」管制。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將改名「果嶺自然公園」全面開放，公園處公告6大管制項目，高雄鳥會力挺「禁寵」管制。圖／高雄市工務局提供

高雄果嶺自然公園將於雙十連假開園，是否開放寵物入園引發市民熱議。高雄鳥會對此表示，果嶺公園位處澄清湖水質水源保護區，禁止寵物入園不僅有助保護環境，更能維護生態多樣性，支持市府公園處「禁寵」管制規定，珍惜得來不易的自然空間。

果嶺公園即將開放，高市公園處公布6大管制措施，包括禁止攜帶寵物、車輛單車入園，限制棒球、高球等危險活動，要求遊客自主管理垃圾、不得烤肉燃放鞭炮與從事喧鬧行為。違規者最高可處9千元罰鍰，必要時強制請離園區，其中「禁寵」管制引起市民討論。

高雄鳥會表示，果嶺公園的地景源自舊高爾夫球場，歷經60年管制，才得以保存獨特的生態樣貌。這片70公頃的土地如今轉型為都市中的自然公園，應該「休閒與保育並重」，實在沒有必要將市區最後一塊幽靜的綠地當作一般公園使用。

鳥會表示，果嶺公園鄰近澄清湖水源保護區，一旦開放寵物入園，寵物排泄物恐汙染水源、傳播疾病，甚至干擾敏感的野生動物，對黃鸝、大冠鷲、鳳頭蒼鷹等保育鳥造成壓力。水源保護區更需保持寧靜，才能讓生態獲得庇護

鳥會指高雄市綠地面積全台居冠，包括都會公園、衛武營、凹仔底森林公園等，已有充足空間供寵物奔跑運動。果嶺公園與澄清湖園區串聯後，已成為全市最大綠地，建議專注於自然野化與保育價值，未來亦比照國際案例，透過造林逐步恢復森林覆蓋度，強化涵養水源、調節氣候及提升生物多樣性。

寵物 鳥會 保護區

延伸閱讀

麥德姆颱風最快今晚生成 雙十連假前後還有熱帶擾動發展

森林裡有歌聲、海岸上有微光 林業保育署：攜手企業永續專案感動人心

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」公告禁止這些行為 最高開罰9千

光復商工、光復國中搶修中 教育部：目標10月7日視訊、10月13日實體上課

相關新聞

果嶺自然公園雙十連假開放 高雄鳥會力挺「禁寵」護生態

高雄果嶺自然公園將於雙十連假開園，是否開放寵物入園引發市民熱議。高雄鳥會對此表示，果嶺公園位處澄清湖水質水源保護區，禁止...

興達電廠爆炸善後惹怨 居民抗議驚恐度日

高雄興達電廠9月9日爆炸起火，附近烏林投地區約50戶鄰損遲未修繕，居民不滿台電善後態度，約30名居民昨到行政院南部聯合服...

屏東暗空旅遊 邀你年底追星

屏東縣政府前年起推10大觀星場域，從暗空友善燈具、培育星空解說員82名，再到星空品質監測、改善光害，交旅處說，屏東朝全台...

高雄果嶺自然公園禁寵物、夜間不開 違者最高罰9000元

高雄高爾夫球場去年因違法用農藥等爭議遭市府收回，10月起改名果嶺自然公園免費開放，但為維護園區生態和保護水質，公園處指出...

綠營高市長初選激戰 蘇貞昌獻聲拜票挺邱議瑩遭疑「真是本人？」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩獲得黨內重量級大咖、前行政院長蘇貞昌獻聲相挺。邱陣營近日發出語音拜票，電話一接通便...

全國排魯運動會國慶日登場 3隻吉祥物揭曉鄉民直呼「卡哇伊」

第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」將於10月10至12日於屏東縣恆春半島各場館展開，主辦的牡丹鄉公所揭曉本屆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。