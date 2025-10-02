果嶺自然公園雙十連假開放 高雄鳥會力挺「禁寵」護生態

高雄果嶺自然公園將於雙十連假開園，是否開放寵物入園引發市民熱議。高雄鳥會對此表示，果嶺公園位處澄清湖水質水源保護區，禁止寵物入園不僅有助保護環境，更能維護生態多樣性，支持市府公園處「禁寵」管制規定，珍惜得來不易的自然空間。

果嶺公園即將開放，高市公園處公布6大管制措施，包括禁止攜帶寵物、車輛單車入園，限制棒球、高球等危險活動，要求遊客自主管理垃圾、不得烤肉燃放鞭炮與從事喧鬧行為。違規者最高可處9千元罰鍰，必要時強制請離園區，其中「禁寵」管制引起市民討論。

高雄鳥會表示，果嶺公園的地景源自舊高爾夫球場，歷經60年管制，才得以保存獨特的生態樣貌。這片70公頃的土地如今轉型為都市中的自然公園，應該「休閒與保育並重」，實在沒有必要將市區最後一塊幽靜的綠地當作一般公園使用。

鳥會表示，果嶺公園鄰近澄清湖水源保護區，一旦開放寵物入園，寵物排泄物恐汙染水源、傳播疾病，甚至干擾敏感的野生動物，對黃鸝、大冠鷲、鳳頭蒼鷹等保育鳥造成壓力。水源保護區更需保持寧靜，才能讓生態獲得庇護

鳥會指高雄市綠地面積全台居冠，包括都會公園、衛武營、凹仔底森林公園等，已有充足空間供寵物奔跑運動。果嶺公園與澄清湖園區串聯後，已成為全市最大綠地，建議專注於自然野化與保育價值，未來亦比照國際案例，透過造林逐步恢復森林覆蓋度，強化涵養水源、調節氣候及提升生物多樣性。