興達電廠爆炸善後惹怨 居民抗議驚恐度日

高雄興達電廠9月9日爆炸起火，附近烏林投地區約50戶鄰損遲未修繕，居民不滿台電善後態度，約30名居民昨到行政院南部聯合服務中心舉白布條抗議，並向經濟部遞交陳情書，要求興達電廠全面監測並公告數據、發生事故提供多元警報及負責修繕鄰損房屋。

台電指出，興達電廠火警後檢討通報機制，並全面檢討監測系統，確保民眾掌握應變方式，也將鄰損鑑定和設置監控公告納入後續計畫，將會同承攬商完成災損調查，著手修繕。

興達電廠周邊住戶組織烏林投居民連線，高舉「電廠爆炸、政院有責，居民要安全保障」布條，高喊「警報聽不見、社區安全看不見」、「居住有危險、房屋要安檢」等口號。

連線發言人朱智宇說，興達電廠若無法保障周邊住戶安全就不該運轉，意外發生後台電從未向居民說明，居民要求興達電廠運轉應全面架設監測系統，並向周遭社區公告監測數據，一旦發生意外，除發布災防告警簡訊，應提供多元告警方式，即時告知居民資訊及應變方式；施工造成鄰損，應協助房屋結構安全鑑定，若與電廠有關，應無償修繕。

「每天驚恐度日好痛苦！」90歲薛姓婦人說，想到爆炸當晚情景就睡不好、吃不下，瘦超過3公斤，上廁所甚至要戴安全帽；林姓住戶質疑，電廠試運轉期間未考量周邊疏散措施，事後未妥善處理，居民怨聲載道。

住戶林保吉說，台電60年代開始蓋電廠，當地住戶就開始飽受空氣汙染，他自嘲是「呼二代」，是專門呼吸空氣汙染的當地第二代，台電事後僅送來水果禮盒，但住戶要的是安全保障和關心，要向烏林投住戶提出確切防災應變措施。

經濟部中小及新創企業署南區服務處主任林進添代表接受陳情，他說，追求安全穩定是經濟部和台電唯一要求和做法，會將書面資料轉交經濟部、台電，擇日向居民清楚說明改善安全系統和告警措施。