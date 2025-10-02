聽新聞
屏東暗空旅遊 邀你年底追星
屏東縣政府前年起推10大觀星場域，從暗空友善燈具、培育星空解說員82名，再到星空品質監測、改善光害，交旅處說，屏東朝全台首座國際IDA認證「暗空小鎮」邁進，包括恆春鎮社頂、滿州鄉港口社區與佳樂水風景區，盼串起天文廊帶。
屏東縣10大觀星場域有9處在恆春半島。縣府交旅處長黃國維說，來屏東感受星空魅力，不要再當低頭族，來當抬頭族。10月在佳樂水風景區「夏季流星夜光派對」、12月社頂自然公園「冬之銀河變奏曲」，期間市區推出街頭天文，11月5日在屏東市幸福公園看超級月亮，12月31日跨年夜到屏縣立體育館附近朝陽門觀星倒數跨年。他也說，明年4月18日天琴座流星雨，首度移師屏北，屆時在山川琉璃吊橋上觀星，會是全新體驗。
屏東星空大使、退休校長施世治說，滿州佳樂水暗空品質佳，除了流星，也可看到平常難見的冬季銀河。
