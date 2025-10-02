高雄果嶺自然公園禁寵物、夜間不開 違者最高罰9000元

高雄高爾夫球場去年因違法用農藥等爭議遭市府收回，10月起改名果嶺自然公園免費開放，但為維護園區生態和保護水質，公園處指出，園區內不能唱卡拉OK、打棒球、打高爾夫球，夜間不開放、停車不能過夜，違者最高罰9000元。

果嶺自然公園近70公頃綠地，保留原高爾夫球場丘陵、水塘與草原景觀，7.2公里園區步道，園區設計以低干預為原則，設施簡約，使用去年颱風倒塌枯木製作各類型座椅。公園處表示，該區水質水源保護區，高雄鳥會調查逾90種鳥類，如大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級稀有保育類，需加強維護生態。

市長陳其邁說，果嶺自然公園串連雙湖公園和澄清湖達近400公頃，有眾多鳥類、野生動物和樹種，也作環境教育場地。外界盼部分空間作高爾夫球培訓地，他直言「現在沒有這樣規畫」。

王姓市民說，晚上不開放、無法遛狗有點可惜，但全家人假日有新的大草坪可以放鬆，支持公園轉型。

公園處表示，果嶺公園禁帶寵物入園，避免排泄物汙染與驚擾鳥類，禁止車輛與單車進入，禁止烤肉和放鞭炮等喧囂行為，違者依高雄市公園管理自治條例可罰1500元至9000元。