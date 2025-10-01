十一長假陸客湧金門 縣府：布局兩岸與國際客源
中國十一長假今天開始，經小三通入境金門人數達4272人次，其中陸客1891人；金門縣觀光處表示，多方布局兩岸與國際客源，為金門觀光轉型與永續成長注入新動能。
中國福建公安廳出入境管理局去年9月27日宣布恢復受理福建居民至金門自由行及團體旅遊申請，金門縣觀光處今天發布新聞稿表示，截至今年9月底，以旅遊簽入境陸客逾19萬人次，預估在十一長假後，累計總數有望突破20萬人次大關。
觀光處指出，面對市場需求與競爭，將積極推動「活動+主題旅遊+體驗」複合觀光模式，藉此有效提升旅客在金門停留時間與在地消費動能；同時持續串聯在地特色產業、強化多元化旅遊體驗，並多方布局兩岸與國際客源，為金門觀光轉型與永續成長注入新動能。
觀光處也表示，為提醒來金旅客注意旅遊安全，縣府於十一假期前持續就交通安全進行宣導，同時透過各種管道投放「金門騎行微型電動車安全宣導影片」，也於兩岸小三通通關碼頭、船舶發放「赴金遊騎行須知」及「金門旅遊注意事項」等宣導小卡或資料夾等。
