馬祖國際藝術島參觀人次破萬 73天展期歷年最長

中央社／ 連江縣1日電

連江縣政府統計，第3屆馬祖國際藝術島9月5日開展至今，參觀總人數正式突破1萬人大關，29日單日參觀人次更達1320人次，創下開展來最高紀錄，73天展期則是歷年之最。

連江縣政府今天發布新聞稿指出，回應第3屆馬祖國際藝術島主題「拍楸—你的海洋我的陸」，由長年深耕竹構建築的建築師甘銘源，於南竿鄉仁愛村鐵板澳口製作大型竹編作品「拍楸—簍光．竹影」，並以當代藝術語彙，轉譯馬祖世代傳承的傳統漁法，邀請觀眾走入島嶼的共同記憶。

連江縣政府說明，「拍楸－簍光．竹影」主體以竹編構築成一個巨大的簍狀結構，靜靜佇立於海岸邊，彷彿一座守望澳口的燈塔。造型除呼應「拍楸」漁網在海中張開的模樣，結構頂端更以黃色旗幟比喻蝦皮，象徵昔日馬祖蝦皮捕撈產業的輝煌歷史。

根據連江縣政府統計，至9月29日止，第3屆馬祖國際藝術島已經吸引1萬3673人次參觀，其中29日單日高達1320人次，創下藝術島開展以來最高紀錄。藝術島官方APP下載人次，iOS平台有2765支裝置下載，Android平台則為253支。

第3屆馬祖國際藝術島以「拍楸 —你的海洋我的陸」為主題，展期從9月5日至11月16日，73天展期為歷屆最長，並展出50件以上作品，是台灣規模最大的跳島藝術慶典。

