綠營高市長初選激戰 蘇貞昌獻聲拜票挺邱議瑩遭疑「真是本人？」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩獲得黨內重量級大咖、前行政院長蘇貞昌獻聲相挺。邱陣營近日發出語音拜票，電話一接通便傳來熟悉的招牌嗓音「你好，我是蘇貞昌，衝衝衝！」讓不少民眾驚呼「真的是本人嗎？」錄音瞬間成為基層熱議話題。

在錄音中，蘇貞昌直言「我要拜託你支持邱議瑩做高雄未來的市長，邱議瑩最資深、口才好，有行政經驗，最有爆發力，要延續陳其邁市長的好政策，以及高雄繼續進步和繁榮，就要支持邱議瑩。」語氣鏗鏘有力，展現對邱的全力支持。

「蘇院長的聲音實在太有特色！」邱議瑩笑說，最近跑基層時，常有民眾好奇詢問「電話真的是蘇貞昌嗎？我還有跟他回話！」顯示錄音拜票不僅新鮮，也引起選民共鳴。她並感性表示，感謝蘇院長在百忙之中獻聲相助，不僅送上祝福，也給予她莫大鼓舞，能獲得這份支持格外珍貴。

邱議瑩也提到，父親邱茂男因美麗島事件入獄6年，當時蘇貞昌正是辯護律師之一，而她則是受難者家屬。如今她與蘇巧慧同為立委，時常在國會並肩作戰，兩代情誼延續至今，格外深厚。