快訊

輝達總部落腳北士科傳破局？ 侯友宜：林口隨時可接棒

金馬62／林依晨、范冰冰爭影后 2025金馬獎入圍名單揭曉

綠營高市長初選激戰 蘇貞昌獻聲拜票挺邱議瑩遭疑「真是本人？」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌（右）表態支持邱議瑩。圖／邱議瑩辦公室提供
民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌（右）表態支持邱議瑩。圖／邱議瑩辦公室提供

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩獲得黨內重量級大咖、前行政院長蘇貞昌獻聲相挺。邱陣營近日發出語音拜票，電話一接通便傳來熟悉的招牌嗓音「你好，我是蘇貞昌，衝衝衝！」讓不少民眾驚呼「真的是本人嗎？」錄音瞬間成為基層熱議話題。

在錄音中，蘇貞昌直言「我要拜託你支持邱議瑩做高雄未來的市長，邱議瑩最資深、口才好，有行政經驗，最有爆發力，要延續陳其邁市長的好政策，以及高雄繼續進步和繁榮，就要支持邱議瑩。」語氣鏗鏘有力，展現對邱的全力支持。

「蘇院長的聲音實在太有特色！」邱議瑩笑說，最近跑基層時，常有民眾好奇詢問「電話真的是蘇貞昌嗎？我還有跟他回話！」顯示錄音拜票不僅新鮮，也引起選民共鳴。她並感性表示，感謝蘇院長在百忙之中獻聲相助，不僅送上祝福，也給予她莫大鼓舞，能獲得這份支持格外珍貴。

邱議瑩也提到，父親邱茂男因美麗島事件入獄6年，當時蘇貞昌正是辯護律師之一，而她則是受難者家屬。如今她與蘇巧慧同為立委，時常在國會並肩作戰，兩代情誼延續至今，格外深厚。

77歲蘇貞昌出身屏東，他的「衝衝衝」口號成為他的政治代表符號。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌表態支持立委邱議瑩。圖／邱議瑩辦公室提供
民進黨高雄市長初選競爭激烈，前行政院長蘇貞昌表態支持立委邱議瑩。圖／邱議瑩辦公室提供

蘇貞昌 邱議瑩 拜票

延伸閱讀

告曹興誠求償千萬、讓邱議瑩背前科 羅智強：僅我能電爆他們

邱議瑩民調逆襲第一？高市議員黃彥毓：按綠初選規則 賴瑞隆才最高

美濃大峽谷引爆眾怒 邱議瑩：土石採取法修法每日重罰500萬至改善為止

美濃盜採砂石害婦摔傷 邱議瑩關懷協助度難關

相關新聞

綠營高市長初選激戰 蘇貞昌獻聲拜票挺邱議瑩遭疑「真是本人？」

民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委邱議瑩獲得黨內重量級大咖、前行政院長蘇貞昌獻聲相挺。邱陣營近日發出語音拜票，電話一接通便...

全國排魯運動會國慶日登場 3隻吉祥物揭曉鄉民直呼「卡哇伊」

第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」將於10月10至12日於屏東縣恆春半島各場館展開，主辦的牡丹鄉公所揭曉本屆...

一起來當抬頭族！推動「暗空小鎮」 來屏東追星認識天文

屏東縣政府從前年起推薦屏東10大觀星場域，從暗空友善燈具、培育社區星空解說員，至今培訓82名，隨著星空品質監測與光害改善...

高雄79萬劑流感疫苗開打 首波鎖定長者、幼兒

秋冬將至，全球進入流感流行期，加上新冠疫情未完全消退，醫界提醒兩大呼吸道病毒可能同時流行，帶來雙重挑戰。高市今配合中央政...

高雄秀傳醫院長換人 吳明和交棒傅尹志拚醫療升級

北高雄長期醫療資源不足，為填補缺口，高雄秀傳紀念醫院於去年11月進駐路竹科學園區，成為北高雄第一家醫學中心。今天院長交接...

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」公告禁止這些行為 最高開罰9千

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，7.2公里以上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。