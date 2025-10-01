全國排魯運動會國慶日登場 3隻吉祥物揭曉鄉民直呼「卡哇伊」

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」傳遞聖火。圖／牡丹鄉公所提供
第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」傳遞聖火。圖／牡丹鄉公所提供

第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」將於10月10至12日於屏東縣恆春半島各場館展開，主辦的牡丹鄉公所揭曉本屆3隻吉祥物，分別為山豬、藍鵲、飛魚，將與將牌一起頒發給前三名的選手，可愛造型也讓許多鄉民直呼「好想要！」

山豬、藍鵲、飛魚分別代表牡丹鄉的山林、天空、海洋，其中山豬代表力量，象徵勇氣與團結，展現族人堅韌的生命力；藍鵲寓意智慧，承載守望與希望，是翱翔天際的守護者；飛魚則象徵自由，傳達分享與展望，猶如海洋靈動的使者。

鄉長潘壯志表示，牡丹鄉依山傍海，三隻吉祥物象徵排魯族人與山、海、天交織的生活圖景，將與獎牌一起頒發給獲得金銀銅牌的選手。今年有來自屏東、台東、高雄共16鄉鎮市區的族人，參加的隊職員及選手共4357人，是排灣族、魯凱族人年度盛事。

比賽分為傳統競技、田徑及球類3大競賽項目。傳統競技包括射箭、撒網、鋸木、搗小米、拔河、摔角、手力、頂上功夫、負重接力等9個項目；田徑有17個項目；球類競賽包含籃球、排球、桌球、壘球、足球、羽球及槌球等7個項目

除了運動競技外，主要比賽場地也設置70餘個產業市集攤位，各部落族人將帶來農特產品、文創工藝及部落美食等，讓選手及遊客品嚐原鄉風味，把族人的好手藝、好滋味帶回家。

第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」金、銀、銅牌。圖／牡丹鄉公所提供
第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」金、銀、銅牌。圖／牡丹鄉公所提供
第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」3隻吉祥物分別為山豬、藍鵲、飛魚，鄉長潘壯志（右2）歡迎全國民眾一起來參加。記者潘奕言／攝影
第9屆「全國排灣族魯凱族運動會暨產業推廣活動」3隻吉祥物分別為山豬、藍鵲、飛魚，鄉長潘壯志（右2）歡迎全國民眾一起來參加。記者潘奕言／攝影

田徑 排球 天空

