台東新武呂溪土石崩塌河段 未阻斷成堰塞湖林保署持續監測

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
南橫公路台東縣霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，林業保育署台東分署研析河道並未阻斷，亦未形成堰塞湖。圖／林保署台東分署提供
南橫公路台東縣霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷，林業保育署台東分署研析河道並未阻斷，亦未形成堰塞湖。圖／林保署台東分署提供

林業保育署台東分署於上月27日接獲通報，南橫公路霧鹿區域新武呂溪河段疑似因河岸上方崩塌造成阻斷。該分署隨即聯繫空勤總隊協助空拍，並由國立成功大學團隊進行影像判釋，初步結果顯示，該處雖有局部因土石堆積壅高與迴水現象，但河道並未阻斷，亦未形成堰塞湖。

台東分署表示，該崩塌區位於關山事業區第13林班下方新武呂溪河段，距下游初來橋約16.5公里，下游河段為V型峽谷，與部落相對高差約80至200公尺，經評估不致對下游聚落安全造成疑慮；另崩塌範圍經成大團隊依影像計算推估，崩塌面積約4.2公頃，初估崩塌量體約9.8萬立方公尺，崩塌區已可見岩盤出露，坡面多為殘存材料，未見大量不安定材料。

今天上午由台東分署再次進行空拍監控，現場崩塌土體下方河道經沖刷已變寬，流量也漸增，上游迴水區域水位已明顯下降，亦可見河道上沙洲地形，呈現逐漸回復原有河道型態。

台東分署表示，鑒於未來上游倘有降雨致使入流量增加，將透過空拍監測機制，持續觀察水位及崩塌區域之變化，相關監測結果亦將與農村水保署、水利署及縣政府等單位保持密切聯繫，針對異常狀況將提前預警及通報，以維護民眾安全。

