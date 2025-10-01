一起來當抬頭族！推動「暗空小鎮」 來屏東追星認識天文

屏東縣政府從前年起推薦屏東10大觀星場域，從暗空友善燈具、培育社區星空解說員，至今培訓82名，隨著星空品質監測與光害改善，交旅處表示，屏東正朝著全台首座國際IDA認證「暗空小鎮」邁進，以恆春鎮社頂社區、滿州鄉港口社區與佳樂水風景區為主，未來串起天文廊帶。

屏東縣推薦10大觀星場域中有9處在恆春半島，與居民合作成立在地監測團隊監測星空品質，恆春鎮社頂公園光害低，離墾丁大街近，具國際聲量。滿州鄉港口社區佳樂水風景區，是寧靜觀星海岸，生態豐富，頗具遊程發展潛力。

屏東縣府交旅處長黃國維說，屏東追星季結合在地社區、音樂、市集與天文導覽，規畫星空派對，來屏東感受星空魅力，不要再當低頭族，來當抬頭族。

黃國維說，首先10月登場在佳樂水風景區「夏季流星夜光派對」、12月社頂自然公園「冬之銀河變奏曲」，另外也推出街頭天文，11月5日在屏東市幸福公園來看超級月亮，12月31日跨年夜，除跨年晚會外，屏東縣立體育館附近朝陽門來看天文倒數跨年。

黃國維說，明年2026年4月18日的天琴座流星雨，首度來到屏北地區，在串連瑪家鄉與三地門鄉的山川琉璃吊橋上來看星星，絕對是全新體驗。

「星空旅遊成為發展經濟旅遊模式！」屏東星空大使、退休校長施世治觀察，近年舉辦各種天文活動，參與人數超乎預期，即使遇天氣不佳，現場也沒人抱怨。上個月的街頭天文來到鹽埔漁港，原本預計200人，結果來了5、600人，一開始看不到星星，後來土星、牛郎織女都現身了，還有從高雄、台南特別來看。

施世治說，滿州佳樂水的暗空品質佳，用肉眼看到流星是非常容易，也可以看到平常很不容易看到「冬季銀河」，要看到冬季銀河通常在高山，屏東的優勢地點容易抵達。

施世治說，培力社區天文導覽解說員，這次還增加實務導覽，除了屏南地區開設，之後也會在琉球開設。持續推動星空友善店家，像是火龍果冬天時要點燈，會與農民溝通，將點燈方式、發光時間適度節能調整，讓火龍果可以在冬天看著星星長大。