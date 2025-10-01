澎湖本島至離島海底電纜啟用 二級離島可穩定供電

台電辦理澎湖桶盤、虎井及望安、將軍等離島海底電纜工程，今天完工啟用，並納入台電供電系統，為澎湖地區電力發展樹立重要里程碑，桶盤等離島可供電穩定。

台電澎湖區營業處表示，台電公司辦理澎湖「風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍」海底電纜工程，總工程近10億元，自民國111年啟動，歷時3年多規劃興建，克服各種困難，今年順利完工，今天正式啟用；海底電纜不僅成功連結馬公本島與周邊離島電網，並串聯望安發電廠，讓澎湖二級離島納入台電供電系統，為澎湖地區電力發展寫下重要里程碑。

台電澎湖區營業處表示，台電辦理澎湖「風櫃~桶盤~虎井及望安~將軍」海底電纜工程，全線海纜總長度近9.5公里，其中路徑穿越多處深海區，最深處達50公尺，且海床多為岩石地質、海流湍急，施工難度極高，台電工程人員克服困難，如期完工供電。

台電澎湖區處長路奎琛表示，馬公風櫃至望安將軍等海底海纜，是台電公司深耕澎湖離島居民生活的重要見證，澎湖海纜工程不僅是重大基礎建設，更是離島供電政策的重要落實，未來仍將持續投注資源，強化設備巡檢、提升設施韌性，並推動離島地區公共設施節能改善，全力協助地方邁向低碳永續發展。

路奎琛今天率各級主管等前往馬公桶盤里舉行啟用儀式，並赴福海宮參拜祈福，感謝神明庇佑工程順利圓滿，也祈求後續供電穩定與用電安全。