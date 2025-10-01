金門老兵故事主題館啟用 故事牆點點滴滴青春歲月
2025金門老兵召集令活動今天啟動，金門縣觀光處表示，此次啟用「老兵故事主題館」以保存軍旅歷史與口述記憶為核心，展區包含「老兵故事牆」等，完整呈現老兵們青春歲月。
金門老兵召集令活動已邁入第8年，今年系列活動今天啟動，上午也啟用位於金門縣金湖鎮中正路上的「老兵故事主題館」，現場除邀請退役老兵重返金門，金門縣政府秘書長張瑞心、金門縣政府觀光處副處長何桂泉也出席。
1名老兵接受中央社記者採訪表示，每年老兵召集令活動都有不同，今年除增加過去使用武器裝備展覽、老兵可以在牆上留下書信等，也設置軍中生活體驗區，「還能回來體驗摺棉被」。
他說，自己是民國76年在金門大膽島服役，第1年到現在參加老兵召集令活動，都會與曾在大膽服役老兵一起回去整理據點，今年整理據點順便跟遊客介紹時，遊客也熱情說加油；另1名老兵表示，「那時候是小伙子，現在已經60多歲了，這種回憶真的內心上很感動」。
金門縣觀光處透過新聞稿指出，「老兵故事主題館」以保存軍旅歷史與口述記憶為核心，展區涵蓋「軍中書信牆」、「老兵故事牆」、「軍中生活體驗區」等，完整呈現老兵們青春歲月。
觀光處表示，此次還有在西洪營區升旗、古寧頭戰役紀念日行軍等活動，相關活動報名將陸續在「金門老兵召集令」臉書（Facebook）粉絲專頁公告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言