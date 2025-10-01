金門老兵故事主題館啟用 故事牆點點滴滴青春歲月

2025金門老兵召集令活動今天啟動，金門縣觀光處表示，此次啟用「老兵故事主題館」以保存軍旅歷史與口述記憶為核心，展區包含「老兵故事牆」等，完整呈現老兵們青春歲月。

金門老兵召集令活動已邁入第8年，今年系列活動今天啟動，上午也啟用位於金門縣金湖鎮中正路上的「老兵故事主題館」，現場除邀請退役老兵重返金門，金門縣政府秘書長張瑞心、金門縣政府觀光處副處長何桂泉也出席。

1名老兵接受中央社記者採訪表示，每年老兵召集令活動都有不同，今年除增加過去使用武器裝備展覽、老兵可以在牆上留下書信等，也設置軍中生活體驗區，「還能回來體驗摺棉被」。

他說，自己是民國76年在金門大膽島服役，第1年到現在參加老兵召集令活動，都會與曾在大膽服役老兵一起回去整理據點，今年整理據點順便跟遊客介紹時，遊客也熱情說加油；另1名老兵表示，「那時候是小伙子，現在已經60多歲了，這種回憶真的內心上很感動」。

金門縣觀光處透過新聞稿指出，「老兵故事主題館」以保存軍旅歷史與口述記憶為核心，展區涵蓋「軍中書信牆」、「老兵故事牆」、「軍中生活體驗區」等，完整呈現老兵們青春歲月。

觀光處表示，此次還有在西洪營區升旗、古寧頭戰役紀念日行軍等活動，相關活動報名將陸續在「金門老兵召集令」臉書（Facebook）粉絲專頁公告。