南排灣文物自瑞典返屏東開展 族人盼找回祖先技藝

瑞典國家世界文化博物館所典藏的南排灣百年文物借展，歷經4年返鄉路，今天正式在獅子鄉文物陳列館展出。有族人感動表示，希望透過文物激勵青年找回祖先技藝、傳承文化。

「Ki cacepeliw 從海那邊‧歡迎回家」特展文物歷經4年國際合作、橫跨8000公里返鄉。今天開展儀式由族人與瑞典代表拉手圍舞，一同往獅子鄉文物陳列館前進，在部落青年4聲鳴槍後，正式為展覽揭幕。

獅子鄉長朱宏恩接受媒體聯訪表示，終於讓部落族人親自看見百年文物，見識過去老人家傳統智慧，相信部落族人看了都非常感動。期望大家一起努力傳承文化，同時藉由與瑞典文化交流，增進彼此感情，盼未來有機會在瑞典繼續展出文物，讓外國人也看見南排灣族美好。

參與踏查的內獅村部落會議主席山宏緯說，「每一件文物都是拼圖」，能將文化、技藝與祖先生活樣貌拼湊出來，而不是僅透過照片或故事去揣測。百年前祖先手工技藝極為細緻，希望藉由文物激勵部落青年找回技藝。唯有親手熟悉技法，而非仰賴機器，文化才能延續。

瑞典國家世界文化博物館研究員李東代表館方致詞表示，展覽不僅關乎物件，更關乎和解與關係──與過去和解，以及培養館方與獅子鄉民間長期關係。歐洲博物館正歷經變革，這種合作有助於博物館發展，並採用更加去殖民化做法，試圖理解和糾正與藏品交織殖民歷史。希望這次回家不是終點，而是重啟對話、增進理解和共同管理遺產的開始。

獅子鄉公所表示，這批文物離鄉源於20世紀初「臺灣有用植物調查」。日本植物學家川上瀧彌與助手中原源治，深入台灣山林採集植物同時，也帶走部落文物與記憶。瑞典民族學博物館自烏姆勞夫公司購得首批台灣原住民族文物，成為今日瑞典方館藏基礎。

獅子鄉文物陳列館表示，48件展品來自1900年代初南排灣族群生活，展覽依照中原源治採集路線作分區，展品包含家族禮服裝飾、日常用器，也有儀式中不可或缺物件。重點展品包含1支竹製扇子，推測是日本人給當地頭目進貢物品；需要好幾年才能織成的排灣族織布；以及現代排灣族較少見大耳飾。展期自即日起至明年3月31日。