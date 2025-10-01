連假結束數百旅客滯留金門 客輪加班機投入疏運

教師節連假後，金門今天仍有至少200名旅客滯留機場，為疏運旅客，交通部航港局協調客輪下午將開往嘉義，航空公司也再增開下午往台北加班機。

根據金門航空站提供資料，教師節連假期間航班載客率幾乎全滿。29日起金門航空站大廳現場候補人數開始累積，昨天立榮航空雖增開加班機往台北，今天上午機場現場仍有超過200人等待候補返台。

為疏運旅客，華信航空增開今天下午2時10分往台北加班機，金門航空站人員上午也統計願意搭乘船舶返台人數，現場發出約200張搭船售票號碼牌，載運旅客至水頭碼頭搭乘船舶的接駁車也陸續出發。

航港局說明，為疏運滯留金門往本島旅客，已協調由「藍鵲輪」執行運務，預計下午4時開航、7時抵達嘉義布袋港，並已協調航商於布袋港備妥接駁車輛，以利旅客轉乘高鐵等交通工具。

金門縣政府表示，由於教師節連假後適逢中國十一黃金假期，因此金門機場持續湧入未訂位的民眾。金門縣政府呼籲，經小三通中轉金門返台旅客在連假期間或出遊前應事先訂位，避免因客滿在機場久候造成自身不便。