高雄79萬劑流感疫苗開打 首波鎖定長者、幼兒

秋冬將至，全球進入流感流行期，加上新冠疫情未完全消退，醫界提醒兩大呼吸道病毒可能同時流行，帶來雙重挑戰。高市今配合中央政策同步開打公費流感及新冠疫苗，今年市府共採購79萬劑流感疫苗，第一階段優先提供65歲以上長者、幼兒及養護機構住民等高風險族群施打。

衛生局指出，流感症狀比一般感冒嚴重，康復時間也較長，若延誤治療，容易引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡。疾管署統計，去年流感季重症患者中，65歲以上長者占58%，近8成重症與死亡病例未接種疫苗，顯示接種的重要性。

今年流感病毒株已在社區傳播，醫界提醒病毒型別年年不同，若不及時接種，抗體不足將增加感染與重症風險。加上新冠疫情雖趨緩，零星社區傳播仍在，一旦交錯流行，高齡者與幼兒恐成最大受害者。

為提高接種率，衛生局今天在社會局長青綜合服務中心舉辦「左流右新、健康安心」記者會，局長黃志中與疾管署高屏區管制中心副主任王任鑫，以及醫師公會、診所協會代表出席，並與長者、幼兒代表共同示範接種，呼籲市民把握黃金防護期。

「打疫苗是預防重症及死亡最好的方法」黃志中表示，接種後至少需兩週才能產生保護力，愈早施打，愈能在疫情高峰前獲得完整防護，籲符合資格市民及早到全市600多間合約院所或社區接種站接種。

今年公費流感疫苗與去年相同，分兩階段開放。第一階段即日起施打，對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、長照與安養機構住民、6個月以上至國小入學前幼兒、慢性病或重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事人員、國小至高中學生、幼兒園與居家托育人員，以及禽畜及動物防疫人員等11類。第二階段11月1日開放，新增50至64歲無高風險慢性病成人。

市府也推出注射疫苗抽好禮活動，凡設籍高雄市65歲以上長者及6個月至未滿6歲幼兒，只要在11月底前完成流感或新冠公費疫苗接種，就能參加抽獎，有機會獲得50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、烤箱與電鍋等家電。