高雄79萬劑流感疫苗開打 首波鎖定長者、幼兒

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
市府防疫團隊及醫界代表一同呼籲，所屬踴躍接種疫苗，提升自身保護。圖／衛生局提供
秋冬將至，全球進入流感流行期，加上新冠疫情未完全消退，醫界提醒兩大呼吸道病毒可能同時流行，帶來雙重挑戰。高市今配合中央政策同步開打公費流感及新冠疫苗，今年市府共採購79萬劑流感疫苗，第一階段優先提供65歲以上長者、幼兒及養護機構住民等高風險族群施打。

衛生局指出，流感症狀比一般感冒嚴重，康復時間也較長，若延誤治療，容易引發肺炎、腦炎、心肌炎等併發症，甚至死亡。疾管署統計，去年流感季重症患者中，65歲以上長者占58%，近8成重症與死亡病例未接種疫苗，顯示接種的重要性。

今年流感病毒株已在社區傳播，醫界提醒病毒型別年年不同，若不及時接種，抗體不足將增加感染與重症風險。加上新冠疫情雖趨緩，零星社區傳播仍在，一旦交錯流行，高齡者與幼兒恐成最大受害者。

為提高接種率，衛生局今天在社會局長青綜合服務中心舉辦「左流右新、健康安心」記者會，局長黃志中與疾管署高屏區管制中心副主任王任鑫，以及醫師公會、診所協會代表出席，並與長者、幼兒代表共同示範接種，呼籲市民把握黃金防護期。

「打疫苗是預防重症及死亡最好的方法」黃志中表示，接種後至少需兩週才能產生保護力，愈早施打，愈能在疫情高峰前獲得完整防護，籲符合資格市民及早到全市600多間合約院所或社區接種站接種。

今年公費流感疫苗與去年相同，分兩階段開放。第一階段即日起施打，對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、長照與安養機構住民、6個月以上至國小入學前幼兒、慢性病或重大傷病患者、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事人員、國小至高中學生、幼兒園與居家托育人員，以及禽畜及動物防疫人員等11類。第二階段11月1日開放，新增50至64歲無高風險慢性病成人。

市府也推出注射疫苗抽好禮活動，凡設籍高雄市65歲以上長者及6個月至未滿6歲幼兒，只要在11月底前完成流感或新冠公費疫苗接種，就能參加抽獎，有機會獲得50吋4K智慧聯網電視、吸塵器、烤箱與電鍋等家電。

黃志中提醒，流感已進入流行期，若與新冠疫情交錯，將加重醫療負擔，早一步接種，就能多一分保障。相關合約院所與接種站資訊，可至高雄市衛生局官網「最新消息」專區查詢。

衛生局黃志中局長呼籲市民在流行季前及早接種疫苗獲得最佳保護力。圖／衛生局提供
疾病管制署、衛生局、醫界代表及苓雅區公所區長共同宣誓接種疫苗打擊病毒。圖／衛生局提供
高雄市醫師公會、高雄縣醫師公會及高雄市診所協會代表共同注你一臂之力，呼籲醫事人員接種疫苗。圖／衛生局提供
70多歲長輩及國小一年級幼童代表接種疫苗，呼籲長幼族群盡早完成疫苗接種。圖／衛生局提供
流感疫苗 衛生局 疫情

