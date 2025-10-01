高雄秀傳醫院長換人 吳明和交棒傅尹志拚醫療升級

北高雄長期醫療資源不足，為填補缺口，高雄秀傳紀念醫院於去年11月進駐路竹科學園區，成為北高雄第一家醫學中心。今天院長交接典禮，由胸腔外科「國寶醫師」吳明和交棒骨科權威傅尹志教授接任，將承續趙昭欽、吳明和之後，帶領醫院向前邁進。

北高雄老年人口比例高，就醫需求更為迫切，路竹、岡山、橋頭等地區居民多年來期盼有一間「在地醫學中心」，如今秀傳體系進駐實現就近就醫。

傅尹志指出，北高雄居民常須到市區就醫，不少長輩必須長途奔波，求診不便問題長期存在，過去高雄醫療版圖中，主要醫學中心幾乎集中在市區與鳳山地區，遇到重大疾病，往往得往返醫學中心掛號或急診，交通時間動輒超過1小時。

傅尹志表示，高雄秀傳醫院是全台第一家設置於科學園區醫院，自去年底開幕至今，引進醫學中心等級設備與專業服務，逐步改善北高雄醫療環境，將帶領團隊號召北高雄健康隊，與政府合作，成為社區與產業的最強後盾。

上任後，立即拋出「三個共好」藍圖，作為領軍高雄秀傳的重要方向。首先是與鄉親共好，未來將深入社區，持續推動衛教，陪伴長輩健康老化，其次與人才共好，路竹與南科聚集大量科技新貴，將提供客製化健檢方案，提升預防醫學效益。

最後是與生技產業共好，傅尹志指出，高科擁有雄厚的生醫資源，而他30多年來累積22項發明專利、5項技術移轉，期盼能藉由天時地利人和，把台灣生技產業推上國際舞台。

他強調，從精準醫療、智慧醫療到走向永續醫療，是接任後最重要的挑戰，未來高雄秀傳將不只是一座醫院，而是一個能與居民共同面對疾病、迎向健康的夥伴，持續強化北高雄的醫療網絡。

高雄秀傳醫院正積極推進擴建計畫，1.5期工程預計於2025年底發包，2027年下半年完工，將引進商圈、美食餐廳與員工宿舍，提升醫護與地方生活便利。

後續更將興建第二棟醫療大樓，新增更多臨床科室與國際會議廳等設施，待2029年底二期工程完工後，全院將可提供逾600床，規模與品質直逼醫學中心，全面補強北高雄長年短缺醫療量能。

傅尹志是高雄醫學大學醫學研究所博士，專長於手外科、顯微手術、創傷外科與再生醫學，並帶領團隊多次獲得國家新創獎，包括腕隧道症候群微創器具、光學定位儀器等技術。

他曾任高雄市立大同醫院院長與高醫岡山醫院籌設執行長，最為人所知事蹟是，18年前，高雄壽山動物園一名飼養員遭鱷魚咬斷手臂，他臨危受命完成全球首例「鱷魚嘴下斷肢接合手術」，至今仍被醫界視為經典案例。