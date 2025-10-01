快訊

阿金不是阿金「DNA檢測結果一出」 飼主崩潰：這劇情比八點檔還狗血

青年監督聯盟告發凱思國際狗仔跟拍立委涉國安法 沒告發黃國昌

丁學文專欄／9月只降息1碼 聯準會讓子彈飛一會兒？

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」公告禁止這些行為 最高開罰9千

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，7.2公里以上園區步道，將成為市民休憩與生態觀察場地；公園處近日公告明確規範，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，也不讓民眾停車過夜，違者恐遭罰最高9千元罰緩。

高雄果嶺自然公園有近70公頃綠地，保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃7.2公里以上的園區步道，園區設計以低干預為原則，設施簡約，並利用去年颱風後倒塌的枯木製作各類型座椅，展現循環利用理念。周邊除提供收費的汽機車停車場，也新闢單車停放區及YouBike租借站，鼓勵民眾以低碳交通抵達。

果嶺自然公園位澄清湖水質水源保護區，園區生態敏感，根據鳥會調查，園區已記錄超過90種鳥類，其中包含大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類，對噪音等干擾敏感，公園處為此公告明令禁止民眾在公園唱卡拉OK和夜間逗留，以降低人為侵擾、維持棲地安寧，此外也禁止攜帶寵物入園，避免排泄物汙染水源和防止驚擾鳥類。

公園處表示，果嶺公園開放時間將比照澄清湖風景區，4月至9月為上午5時至下午6時30分，10月至隔年3月為上午5時至下午6時，每星期二休園（遇例假日順延），「夜間不開放、不設照明，並禁止停車過夜，強化棲地保育」。此外，園區道路禁止車輛與單車進入，園內不得打棒球、高爾夫，避免造成其他民眾危險，禁止烤肉和燃放鞭炮，違者會依高雄市公園管理自治條例，遭處1500以上至9000元以下罰鍰並立即離園。

高雄鳥會和環保團體近日已先入場體驗並提供建議，表示在園區看到黃鸝、五色鳥、鳳頭蒼鷹等保育類鳥類，驚艷不已，凸顯當地生態的珍貴與脆弱性。公園處說，園區將有保全及員警巡邏，嚴禁夜間逗留或非法進入，也禁止露營、釣魚、游泳及攀折植栽等行為。

市長陳其邁表示，果嶺自然公園近70公頃綠地，串聯雙湖公園和澄清湖達到近400公頃，媲美美國中央公園、英國海德公園空間，市府管理原則是維護自然生態，因園區有眾多鳥類、野生動物和樹種，將落實柏林公約精神，強力守護自然生態，也作為環境教育場地，至於外界希望有部分空間作高爾夫球培訓地，他直言「現在沒有這樣規劃」。

高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供
高雄高爾夫球球場10月將正式改名「果嶺自然公園」全面開放，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，違者恐遭罰最高9千元罰緩。圖／高雄市工務局提供

澄清湖 鳳頭蒼鷹 單車

延伸閱讀

影／高雄漁船海上接駁趁夜闖關 密艙驚見58箱白牌私菸市價百萬

高雄澄清湖驚見浮屍 警消打撈發現是失蹤婦人

新北大巨蛋選址出爐 侯友宜：腹地大、交通便捷是關鍵

台灣櫻花高雄館開幕

相關新聞

興達電廠爆炸惹民怨 當地住戶舉白布條怒：每天驚恐度日

興達電廠爆炸起火案，台電事後雖在永安區公所舉辦說明會，但緊鄰電廠的烏林投住戶卻不滿稱台電從未表達關心，當地房屋近年因電廠...

高雄79萬劑流感疫苗開打 首波鎖定長者、幼兒

秋冬將至，全球進入流感流行期，加上新冠疫情未完全消退，醫界提醒兩大呼吸道病毒可能同時流行，帶來雙重挑戰。高市今配合中央政...

高雄秀傳醫院長換人 吳明和交棒傅尹志拚醫療升級

北高雄長期醫療資源不足，為填補缺口，高雄秀傳紀念醫院於去年11月進駐路竹科學園區，成為北高雄第一家醫學中心。今天院長交接...

高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」公告禁止這些行為 最高開罰9千

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，7.2公里以上...

花蓮加油！ 全台22縣市民宿協會齊聚恆春 為花蓮鼓勵打氣

「花蓮加油！」亞太民宿高峰論壇昨起在屏東縣恆春舉行，來自全台22縣市的民宿協會都組團參加。昨晚千人饗宴，花蓮民宿協會代表...

星級主廚與9個農村社區聯手推出「好屏餐桌」今起限量開賣

每次推出幾乎就秒殺的「好屏餐桌」即將登場，今年串連9個農村社區，讓土地與文化故事化為美味佳餚，將在今日10月1中午12時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。