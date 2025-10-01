高雄高爾夫球場改名「果嶺自然公園」公告禁止這些行為 最高開罰9千

高雄高爾夫球球場去年因違法用農藥等爭議後遭市府強制收回，預計10月將正式改名「果嶺自然公園」全面免費開放，7.2公里以上園區步道，將成為市民休憩與生態觀察場地；公園處近日公告明確規範，園區內不得唱卡拉OK，也不能打棒球、高爾夫，夜間不開放、不開燈，也不讓民眾停車過夜，違者恐遭罰最高9千元罰緩。

高雄果嶺自然公園有近70公頃綠地，保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃7.2公里以上的園區步道，園區設計以低干預為原則，設施簡約，並利用去年颱風後倒塌的枯木製作各類型座椅，展現循環利用理念。周邊除提供收費的汽機車停車場，也新闢單車停放區及YouBike租借站，鼓勵民眾以低碳交通抵達。

果嶺自然公園位澄清湖水質水源保護區，園區生態敏感，根據鳥會調查，園區已記錄超過90種鳥類，其中包含大冠鷲、鳳頭蒼鷹等二級珍貴稀有保育類，對噪音等干擾敏感，公園處為此公告明令禁止民眾在公園唱卡拉OK和夜間逗留，以降低人為侵擾、維持棲地安寧，此外也禁止攜帶寵物入園，避免排泄物汙染水源和防止驚擾鳥類。

公園處表示，果嶺公園開放時間將比照澄清湖風景區，4月至9月為上午5時至下午6時30分，10月至隔年3月為上午5時至下午6時，每星期二休園（遇例假日順延），「夜間不開放、不設照明，並禁止停車過夜，強化棲地保育」。此外，園區道路禁止車輛與單車進入，園內不得打棒球、高爾夫，避免造成其他民眾危險，禁止烤肉和燃放鞭炮，違者會依高雄市公園管理自治條例，遭處1500以上至9000元以下罰鍰並立即離園。

高雄鳥會和環保團體近日已先入場體驗並提供建議，表示在園區看到黃鸝、五色鳥、鳳頭蒼鷹等保育類鳥類，驚艷不已，凸顯當地生態的珍貴與脆弱性。公園處說，園區將有保全及員警巡邏，嚴禁夜間逗留或非法進入，也禁止露營、釣魚、游泳及攀折植栽等行為。