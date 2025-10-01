興達電廠爆炸惹民怨 當地住戶舉白布條怒：每天驚恐度日

興達電廠爆炸起火案，台電事後雖在永安區公所舉辦說明會，但緊鄰電廠的烏林投住戶卻不滿稱台電從未表達關心，當地房屋近年因電廠施工損傷嚴重卻未獲修繕，台電早應做好災防告警系統，以即時通知周邊，居民組織自救會今聚集在行政院南部聯合服務中心抗議並向經濟部遞交陳情書，提出3大訴求，要求保障住戶實質居住安全。

近30名興達電廠周邊住戶組織「烏林投居民連線」，今舉著白布條寫「電廠爆炸、政院有責，居民要安全保障」，並齊聲高喊「警報居民聽不見、社區安全看不見」、「居住有危險、要房屋安檢」等口號。

烏林投居民連線發言人朱智宇表示，興達電廠和烏林投已是共存狀態，如果無法保障住戶安全，電廠就不該運轉，台電在事發之後從未與地方居民說明，只有向里長解釋，但當地里長根本不住在烏林投，為此他代表住戶提出3訴求，其一為興達電廠試運轉與正式運轉期間應全面架設監測系統，向周遭社區公告監測數據。

朱智宇表示，住戶第2項訴求為若電廠發生任何事故，除了發布災防告警簡訊外，應考量在地需求，提供多元告警方式，「此次事故錢，居民沒收到任何一封台電告警簡訊！」更遑論當地許多高齡者甚至未用手機，台電不應用打高空、不接地氣方式預防災害。最後，他提到住戶因近年台電電廠施工造成鄰損，牆壁龜裂有安全疑慮，台電應定期提供全額補助，協助做房屋結構安全鑑定，若確定和電廠有關，應無償修繕。

「每天驚恐度日，過日子好痛苦！」當地90歲薛姓婦人說，每晚想到爆炸當晚情景就睡不好、吃不下，瘦了超過3公斤，上廁所甚至要戴安全帽，而電廠至今從未關心，只在永安區開說明會，卻從未想到緊鄰電廠的居民。林姓住戶質疑，電廠在試運轉期間根本未考量周邊住戶疏散措施，事後更無法妥善處理，讓民眾怨聲載道，被迫出面陳情。

住戶林保吉說，台電60年代開始蓋電廠，當地住戶就開始飽受空氣汙染，「工業用電造就經濟奇蹟，對當地來說只有『汙染奇蹟』，現在甚至是『爆炸奇蹟』」，他自嘲是「呼二代」，是專門呼吸空氣汙染的當地第二代，台電後來僅送來水果禮盒，但住戶要的是實質保障和關心，台電要向烏林投住戶提出確切防災應變措施。

住戶今日召開記者會向行政院南部聯合服務中心陳情，並展示電廠施工期間，近50間房屋受損情形。經濟部中小及新創企業署南區服務處主任林進添代表接收陳情書表示，追求安全穩定是經濟部和台電唯一要求和做法，這次無法做確實，他會將書面資料轉交至經濟部、台電公司，未來會擇日向當地清楚說明，如何改善安全系統和告警措施。