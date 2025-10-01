花蓮加油！ 全台22縣市民宿協會齊聚恆春 為花蓮鼓勵打氣

「花蓮加油！」亞太民宿高峰論壇昨起在屏東縣恆春舉行，來自全台22縣市的民宿協會都組團參加。昨晚千人饗宴，花蓮民宿協會代表穿著原住民服飾進場，現場歡呼聲不斷，幫花蓮加油，花蓮代表也感謝全國民眾的支持，並歡迎大家到花蓮旅遊。

2025亞太民宿高峰論壇由中華民國民宿協會全國聯合會主辦，9月30日至10月2日在恆春舉行3天。昨晚恆春千人饗宴在北門城牆旁舉辦，各縣市民宿協會陸續進場，不少協會別出心裁，精心打扮並搭配進場音樂，火力十足吸引目光。

其中花蓮民宿協會代表穿著阿美族及太魯閣族服飾進場，由於最近馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災情，一進場現場民眾就不斷鼓掌為其加油打氣，高喊「花蓮加油！」花蓮縣民宿協會常務理事陳碧霞也上舞台發言，感謝各界對花蓮災情的幫忙，也歡迎大家到花蓮旅遊，用實際行動幫忙花蓮鄉親。

這次論壇以「Tourism Next？Technology X PPP」為主題，內容涵蓋國際數位遊牧趨勢與觀光發展、社區共榮的民宿案例（如Albergo Diffuso模式，即分散式旅店，活化閒置房舍），及科技應用於旅宿產業的分享，期望藉由跨域交流，帶給台灣民宿產業新的視野與動能。

中華民國民宿協會全國聯合會總會長林榮欽表示，論壇希望讓民宿不只是旅客的落腳處，更能展現台灣在地文化、友善環境與智慧服務。藉由論壇鼓勵業者提升專業能力，並在國際觀光市場中展現台灣民宿的特色與韌性。