公費流感、新冠疫苗今起開打 屏東縣醫療團隊提供入校施打

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025年公費流感疫苗與新冠疫苗今10月1日同步開打，屏東縣衛生局今邀請縣內各醫事公會代表到屏東榮總，齊聚接種疫苗，展現守護民眾健康、鞏固醫療量能的決心。衛生局長張秀君說，針對國小到高中職／五專3年級的學生，縣內醫療團隊提供入校施打服務。

衛生局長張秀君說，流感進入流行期，新冠病毒也持續有流行風險，根據衛福部疾病管制署第39周統計資料，屏東縣今年已累計92例流感併發重症，其中23例死亡、94例新冠併發重症，其中24例死亡，分析顯示多數重症及死亡病例沒有接種當年度疫苗。

「接種疫苗是預防傳染病最有效方式之一！」衛生局長張秀君說，已協調整合各醫療院所人力，並備足疫苗存量，即起在縣內33家衛生所及各合約醫療院所同步提供符合公費資格者接種，呼籲民眾踴躍接種，提升自身免疫力，維護社區健康。

「左流右心、健康安心」，張秀君說，強化醫療防線，今邀請縣內相關醫藥公會代表率先接種流感及新冠疫苗，呼籲第一線醫事人員盡早施打，能保護自己，也可降低醫療機構及社區病毒傳播風險。

衛生局表示，屏東縣公費流感疫苗獲配22萬6180劑，採先到貨、先鋪貨、先使用原則。10月1日起，公費接種對象分兩階段開打，已開放醫事及防疫相關人員、65歲以上民眾、55至64歲原住民、安養或長期照顧（服務）等機構受照顧者及其工作人員、孕婦、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）、6個月內嬰兒之父母、滿6個月以上嬰幼兒、滿6個月以上具潛在疾病者等9類對象同步接種3價流感疫苗及新冠LP.8.1疫苗接種。

另外，國小至高中職/五專三年級學生，醫療團隊提供入校施打服務，呼籲家長為子女健康把關，鼓勵學生在校完成接種。

衛生局說明，流感與新冠病毒持續變異，每年流行病毒株有所不同，過去接種疫苗保護力已衰退，建議民眾及早接種今年度最新疫苗，一次完成流感及新冠雙疫苗接種，方便、省時、效果好。

提升民眾接種便利性，屏東縣內33鄉鎮市衛生所從即日起提供疫苗雙打，民眾可多加善用，也可選擇就近至合約院所及社區速打站接種疫苗，相關接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/）查詢。

2025年公費流感疫苗與新冠疫苗今10月1日同步開打，屏東縣衛生局今邀請縣內各醫事公會代表到屏東榮總，齊聚接種疫苗，展現守護民眾健康、鞏固醫療量能決心。記者劉星君／攝影
屏東縣衛生局長張秀君（左）與屏東榮總院長王瑞祥（右）今天一起宣示呼籲全民齊防疫，雙打護健康。記者劉星君／攝影
