公費流感疫苗開打 澎湖縣長帶頭接種

中央社／ 澎湖縣1日電

114年公費流感疫苗今天開打，澎湖縣同步配合，縣長陳光復率先接種流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以實際行動展現防疫決心，呼籲符合資格民眾儘速預約施打，齊心守護健康。

今年公費流感疫苗分2階段施打，第1階段自即日起開放，包括醫事及防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第2階段自11月1日開始，對象新增50至64歲無高風險慢性病的成人。今天陳光復率先帶頭接種，現場也有不少長者前來排隊施打。

澎湖縣衛生局長陳淑娟表示，秋冬將至，呼吸道傳染病威脅增加，流感與COVID-19尤其容易在社區傳播。監測資料顯示，目前國內類流感就診病例已超過流行閾值，顯示已進入流感流行期；全球近期COVID-19陽性率亦呈上升趨勢，因此接種疫苗更顯重要。

澎湖縣衛生局準備近4萬劑疫苗，第一階段對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病與重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及防疫相關人員、國小至高中職及五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員，以及禽畜及動物防疫相關人員，共計11類。

衛生局提醒，中秋連假將屆，人流聚集頻繁，走親訪友或返鄉旅遊的機會增加，感染風險相對升高。呼籲民眾把握時間盡快完成接種，讓疫苗發揮保護效果，不僅守護自身健康，也能保護家人安全。

流感疫苗 衛生局 澎湖縣

