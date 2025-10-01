快訊

星級主廚與9個農村社區聯手推出「好屏餐桌」今起限量開賣

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每次推出幾乎秒殺「好屏餐桌」即將登場，今年串連9個農村社區與星級主廚合作，讓土地與文化故事化為美味佳餚，將在今日10月1中午12時正式預約開賣，席次有限，圖為先前舉辦的情況。圖／屏東縣府農業處提供
每次推出幾乎就秒殺的「好屏餐桌」即將登場，今年串連9個農村社區，讓土地與文化故事化為美味佳餚，將在今日10月1中午12時正式預約開賣，席次有限，想要參加民眾可要手刀搶購！好屏餐桌將在11月16日在屏東農業物產館、11月30日在潮好玩幸福村限量登場。

農業處指出，11月16日首場邀請米其林指南推薦「沐創作季節料理」主廚MU攜手以美學設計與精緻餐飲著稱的TKS FULL HOUSE，結合社區特色食材與故事，從枋寮新龍的海味、枋山楓港的洋蔥、佳冬塭豐的鹹鴨蛋到萬巒赤山的果香，化身文化意涵與美學創新的佳餚，打造從田間到餐桌的味覺奇旅。現場還有手作體驗，透過美食、故事與文化，親身感受農村風土，收穫專屬屏東的美好記憶。

11月30日登場「山野秋收」及「海WAY饗宴」，山海主題呈現，邀請法式頂級廚藝「LAND法式餐廳」、傳統義式風味「all’Onda。義大利慢食廚房」兩大名廚首度合作，聯手「枋寮東海社區」與「里港潮厝社區」，運用潮厝社區泰國蝦及東海社區午仔魚等在地食材開發專屬菜單，把屏東的海味好料端上桌，一次嚐盡在地的海WAY饗宴。

由無菜單料理餐廳「The Kinfolk餐桌」、「Le Son」的兩位知名主廚，聯手「萬巒赤山社區」與「內埔黎明社區」，選用社區金鑽鳳梨、當季果物，搖滾雞等在地物產，設計6道特色料理，享受山野秋收的豐饒滋味與浪漫氣息。

農業處長鄭永裕說，「社區產業餐桌計畫」成為屏東推動在地社區與展現農村魅力重要品牌。持續透過「社區×主廚」跨界合作，將農村風土物產轉化為具文化底蘊與美學價值的料理，讓民眾品嘗屏東山海豐饒滋味，深化對在地故事與農村文化認識。

今年以多元社區參與與星級主廚聯手，推出兼具創新與在地精神的餐桌饗宴，展現從土地到餐桌魅力，從文化到舌尖的底蘊之味。透過餐桌活動，品味屏東，將美食化為推動農村永續與地方產業升級的力量。

活動報名詳細訊息可到「屏行拾光-屏東農村再生社區」臉書粉絲團，或電洽屏東縣政府農業處農村再生專案推動辦公室08-7321643。

每次推出幾乎秒殺「好屏餐桌」即將登場，今年串連9個農村社區與星級主廚合作，讓土地與文化故事化為美味佳餚，將在今日10月1中午12時正式預約開賣，席次有限，圖為先前舉辦的情況。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣政府 料理 農業處

