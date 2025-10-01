北大武山受樺加沙颱風影響 重啟日延到10月9日

北大武山國家步道今年7月接連受颱風、西南氣流豪雨影響，多處嚴重崩塌，步道封閉整修，原預估10月1日開放，但又受樺加沙颱風影響，部分路段受損，修復工程預估10月8日完成，預估10月9日重新開放，10月1到8日申請入住檜谷山莊的民眾，可辦理全額退費。

林業保育署屏東分署指出，受到樺加沙颱風衝擊，1.7公里、2.45公里路段邊坡發生土石崩落，1.5公里的橋面板也受損，修復工程要在10月8日才能完成。

屏東分署表示，步道重新開放前，建議山友可選擇鄰近「日湯真山山徑」作為替代路線。該山徑位在原住民保留地，路線多為緩坡，少部分坡度較陡，整體難度適中，適合一般民眾健行。登臨山頂時，若天氣晴朗，還能遠眺泰武、萬巒及南、北大武山等壯麗景觀。

屏東分署表示，北大武山國家步道將在10月9日起重新開放。10月1日至8日期間完成申請入住民眾，可辦理全額退費。

屏東分署指出，民眾若需查詢「日湯真山」詳細路線、里程及景觀介紹，可參考健行筆記網站關於，日湯真山的相關介紹。