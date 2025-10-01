聽新聞
去年才整修完工 高雄原住民親水公園遭爆缺失多

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄市原住民故事館對面的親水公園臨近前鎮河，河道欄杆低矮，人行道旁又無樹籬，民代擔心安全性不足。圖／議員王義雄提供
高雄市原住民故事館對面的親水公園臨近前鎮河，河道欄杆低矮，人行道旁又無樹籬，民代擔心安全性不足。圖／議員王義雄提供

高雄前鎮原住民親水公園去年整修完工，出現地面軟墊破損、人行步道安全維護不足等缺失。另議員發現工程預算涵蓋公園對面原住民故事館12萬地下汙水渠泵安裝經費，質疑權責不清、預算使用浮濫。高市原民會說，工程一切合法，已向中央提報親水公園改善計畫。

高雄前鎮、小港是平地原住民集中居住地，2020年前鎮區曾發生乙烯氣體外洩事件，事後調查是高雄市原住民故事館地下水汙染引起。

議員王義雄指出，原民會去年花178萬元改善原住民親水公園，剛完工不久竟出現鋪地軟墊崩裂損壞情況，另外公園距離前鎮河僅十餘公尺，這裡常辦活動，小孩出入頻繁，河道欄杆低矮、步道又沒有樹籬，存在安全疑慮。

王義雄也發現，公園改善工程內有一筆故事館經費。議員陳麗娜質疑，親水公園與原民故事館是兩個不同地點，公園改善竟夾帶故事館汙水渠泵安裝費用，兩者怎會放在一起？氣體外洩應是環保局處理，是否單位權責不清，且預算編列有無浮濫及不嚴謹之處。

原民會說明，高雄市原住民親水公園改善工程是為改善公園環境，提供市民運動休閒空間而辦理，發包、開標、決標、驗收、結算均依採購規定辦理，在相關缺失改善完後，後續提報高雄市原住民主題公園再生計畫，待中央核定後會即刻施作。

高雄市 原住民 原民會

