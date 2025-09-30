快訊

不只去高雄！TWICE宣布台北大巨蛋開唱 日期出爐在這天

阿嬤逼讓北捷優先席遭踹飛 網再爆「中研院黑歷史」：渾號白髮魔女

台股劍指27000大關的捷報？ 台積電鉅額交易驚見1430元天價

聽新聞
0:00 / 0:00

地墊破損、步道安全有疑慮 高雄原住民親水公園讓民代搖頭

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市原住民故事館對面的親水公園臨近前鎮河，河道欄杆低矮，人行道旁又無綠籬，民代擔心安全性不足。圖／王義雄服務處提供
高雄市原住民故事館對面的親水公園臨近前鎮河，河道欄杆低矮，人行道旁又無綠籬，民代擔心安全性不足。圖／王義雄服務處提供

高雄前鎮原住民親水公園去年整修完工，卻出現地面軟墊破損、人行步道安全維護不足等缺失。另議員發現工程預算涵蓋公園對面原住民故事館12萬地下汙水渠泵安裝經費，質疑權責不清、預算使用浮濫。高市原民會說，工程一切合法，已向中央原民會提報親水公園改善計畫。

前鎮、小港是平地原住民集中居住地，2020年前鎮區曾發生乙烯氣體外洩事件，事後調查是高雄市原住民故事館地下水汙染引起。高雄市議員王義雄、陳麗娜今開記者會，揭露故事館對面的原住民公園存在多項缺失。

王義雄指出，原民會去年花178萬元改善親水公園，剛完工不久竟出現鋪地軟墊崩裂損壞情況，另外公園距離前鎮河僅十餘公尺，這裡常辦活動，小孩出入頻繁，河道欄杆低矮、步道又沒有樹籬，存在安全疑慮。此外，公園改善工程內有一筆故事館經費，多次向市府索取資訊不順利，質疑內情不單純。

陳麗娜說，親水公園與原民故事館是兩個不同地點，公園改善竟夾帶故事館汙水渠泵安裝費用，兩者怎會放在一起？氣體外洩應是環保局處理，是否單位權責不清，且預算編列有無浮濫及不嚴謹之處。

原民會說明，高雄市原住民親水公園改善工程是為改善公園環境，提供市民運動休閒空間而辦理，發包、開標、決標、驗收、結算均依採購規定辦理，後續提報高雄市原住民主題公園再生計畫，待中央核定後會即刻施作。

高雄市原住民親水公園改善工程完工一年餘，地面軟墊已經出現損壞，民代質疑品質不良。圖／王義雄服務處提供
高雄市原住民親水公園改善工程完工一年餘，地面軟墊已經出現損壞，民代質疑品質不良。圖／王義雄服務處提供
前鎮河流經原住民親水公園，議員王義雄發現欄杆低矮，人行步道距離又近，沒有加種綠籬安全性不足。圖／王義雄服務處提供
前鎮河流經原住民親水公園，議員王義雄發現欄杆低矮，人行步道距離又近，沒有加種綠籬安全性不足。圖／王義雄服務處提供
高雄市議員王義雄今開記者會，質疑前鎮原住民親水公園安全性不足，向市府索資過程非常不順。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員王義雄今開記者會，質疑前鎮原住民親水公園安全性不足，向市府索資過程非常不順。記者徐白櫻／攝影

原住民 原民會 高雄市

延伸閱讀

高雄市總預算有史以來最難編 估減174億讓陳其邁坦言「很焦慮」

高雄統嶺山區遭濫墾亂倒！前檢察官疑似涉案遭聲押

高雄前鎮民宅火警竄濃煙 警消勘查屋內鬆口氣

高雄8千坪親水公園「重現布魯樂谷」10月完工 大型滑水道已上梁

相關新聞

地墊破損、步道安全有疑慮 高雄原住民親水公園讓民代搖頭

高雄前鎮原住民親水公園去年整修完工，卻出現地面軟墊破損、人行步道安全維護不足等缺失。另議員發現工程預算涵蓋公園對面原住民...

高雄市總預算有史以來最難編 估減174億讓陳其邁坦言「很焦慮」

高市府今赴議會報告明年度總預算籌編情形，明年總預算規模首度破2千億、達2042億元，歲入歲出雙創新高。市長陳其邁表示，受...

屏東縣衛生局抽驗中秋應景食品 「青椒」驗出農藥殘留

中秋節快到了，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應...

律師擔任調解委員接地氣、推廣法律 做到「有溫度的調解」獲表揚

律師陳淑櫻擔任屏東市調解委員會委員8年，今天獲屏東縣政府頒獎表揚績優獨任調解，陳淑櫻說，從中以接地氣方式推廣法律，讓調解...

澎湖教育處長疑捲緋聞遞辭呈 縣長證實同意辭職

澎湖縣教育處長林長安疑捲入桃色風波，在澎湖當地傳得沸沸揚揚。今天縣府舉辦澎湖中興國小校園「行走浪花的美好」圍牆公共藝術啟...

屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。