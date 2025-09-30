連假結束旅客滯留金門 民眾盼保障縣民搭機權益

快訊

中央社／ 金門30日電

教師節連假往返台金航班幾乎客滿，金門今天有數百名旅客滯留，除有民眾聚集高喊要回家，也有民眾說，許多人經金門往返大陸導致機票難買，盼保障縣民一定比例機位。

27至29日為教師節連假，根據金門航空站提供資料，連假期間航班載客率幾乎全滿，昨天離金航班也均載滿旅客；今天機場候補航班人數多在個位數，至少有200名旅客仍等待候補返台。

今天下午約5時30分，有民眾號召約20多名候補旅客在機場大廳聚集高喊「我們要回家」、「今天不加班晚上就睡機場」等，之後在現場靜坐約20分鐘後逐漸散去。

金門縣政府表示，為疏運教師節連假候補人潮，經清點人數並與航空站及航空公司討論協調後，決定增開晚間9時40分往台北加班機，並將優先照顧有急病、奔喪等需求縣民。同時隨時觀察班機動態與候補情形，適時協調量能，協助鄉親往返。

金門縣政府也呼籲，中轉旅客連假期間應事先訂位，避免因客滿在機場久候補位造成自身不便。

金門航空站表示，因今天現場旅客較多，登記候補序號明天繼續沿用，尚未過號旅客無需再行填寫。

1名李姓旅客接受中央社記者採訪表示，因小三通關係，很多旅客、台商將金門做為中轉地到大陸，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後這2年機票越來越難買，「過去中秋、春節這種連假才會買不到機票，普通連假不至於塞這麼多人，現在連一般假日都很難買」。

他說，旅客應該事先規劃行程買好機票，但金門縣民可能有到台灣工作、就醫等需求，金門縣政府應可在特定節日保障縣民一定比例機位，避免縣民權益受損。

金門 連假

