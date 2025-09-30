高雄市總預算有史以來最難編 估減174億讓陳其邁坦言「很焦慮」

高市府今赴議會報告明年度總預算籌編情形，明年總預算規模首度破2千億、達2042億元，歲入歲出雙創新高。市長陳其邁表示，受財劃法修法影響，明年中央統籌款增加258億元，然而一般補助及計畫型補助估計減少432億元，整體約減174億元，後年才會真實反映補助款減少情形。藍綠議員異口同聲，要求市府全力向中央表達困境與需求。

高雄市議會第4屆第6次定期大會10月2日開議，市長陳其邁今偕財政局及主計處說明總預算籌編結果。明年歲入編列1930.41億元，歲出編列1980.22億元，差短49.81億元，淨舉債預算數連續15年下降。

陳其邁指出，修法後統籌分配款增加258億元、一般性補助款定額設算減少136億元、計畫型補助款（不含補辦預算）減少193億元，整體約減174億元，因今年中央來函承諾補助事項大多已經納入預算，所以明年還看不出影響，會有一年左右的時間差。

財政局長陳勇勝報告，財劃法修法後全國統籌財源成長90％，但高雄僅成長52％，中央採事權劃分，原對市縣之一般性補助不再補助，計畫型補助比例也調降，光在捷運補助就減少103億元，倉促修法衍生的錯誤及瑕疵，須靠修法解決。

議員劉德林說，捷運減少補助令人憂心，這是政府審查通過並核准的金額，中央地方合力推動建設，怎可驟然減少補助，希望市府繼續與中央溝通。

議員邱俊憲坦言，他擔任議員11年，今年預算是最難編列的一次，財劃法惡果全民共享；近日花蓮重大災害，高雄過去也有小林村事件，高風險地區排水及警報訊息傳遞等相關預算不能忽視。議員郭建盟認為，預算書看不出將有哪些項目受中央補助款減少影響，市府應該說明清楚，以利預算審查。

議員陳麗娜表示，高雄有很多汙染，卻僅增加258億元統籌款，財劃法修法改革後，中央還是擁有大多數預算稅收，怎可拿掉照顧中低收入戶等弱勢民眾的一般型補助，對地方照顧太少了。