屏東縣衛生局抽驗中秋應景食品 「青椒」驗出農藥殘留

中秋節快到了，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，檢驗結果，在連鎖大賣場販售的1件「青椒」檢出農藥殘留與規定不符，屏東縣衛生局表示，已移請來源所轄衛生局後續處辦。

屏東縣衛生局表示，中秋節抽驗應景食品有魚丸、鹹蛋黃、雞胸肉、豬肉、冷冬白蝦、雪花牛肉火鍋片、烤肉醬、月餅、花枝丸、青椒、水果及月餅內餡等，檢驗項目為乙型受體素類21項、重金屬、防腐劑、過氧化氫、硼酸及其鹽類、食品中甜味劑-多重分析13項、食品中蘇丹紅色素(4項)、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析(五)410項、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、環氧乙烷等。

抽驗食品中，在長治鄉某連鎖大賣場販售的1件「青椒」驗出農藥殘留，撲克拉（Prochloraz）0.05 ppm，依規定容許量是不得檢出。

屏東縣衛生局長張秀君提醒，選購中秋節食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有完整及有效日期等。歡聚烤肉，食材的選擇建議盡量以天然新鮮的「原型食物」為主，生、熟食所用的菜刀、砧板及食具等，都要分開，以免交叉汙染。