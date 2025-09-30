快訊

「帶著善意而來」美國農業部次長晉見賴清德 宣布開放鳳梨銷美

整理包／不能店內退稅了！日本2026年免稅新制 看懂機場通關規定流程

T17、T18轉作輝達總部 新壽晚間發聲回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣衛生局抽驗中秋應景食品 「青椒」驗出農藥殘留

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
中秋節將屆，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，圖為現場抽驗情形。圖／屏東縣府衛生局提供
中秋節將屆，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，圖為現場抽驗情形。圖／屏東縣府衛生局提供

中秋節快到了，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，檢驗結果，在連鎖大賣場販售的1件「青椒」檢出農藥殘留與規定不符，屏東縣衛生局表示，已移請來源所轄衛生局後續處辦。

屏東縣衛生局表示，中秋節抽驗應景食品有魚丸、鹹蛋黃、雞胸肉、豬肉、冷冬白蝦、雪花牛肉火鍋片、烤肉醬、月餅、花枝丸、青椒、水果及月餅內餡等，檢驗項目為乙型受體素類21項、重金屬、防腐劑、過氧化氫、硼酸及其鹽類、食品中甜味劑-多重分析13項、食品中蘇丹紅色素(4項)、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、二硫代胺基甲酸鹽類、農藥多重殘留分析(五)410項、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、單核球增多性李斯特菌、環氧乙烷等。

抽驗食品中，在長治鄉某連鎖大賣場販售的1件「青椒」驗出農藥殘留，撲克拉（Prochloraz）0.05 ppm，依規定容許量是不得檢出。

屏東縣衛生局長張秀君提醒，選購中秋節食品時，應注意店家環境衛生及產品包裝是否有完整及有效日期等。歡聚烤肉，食材的選擇建議盡量以天然新鮮的「原型食物」為主，生、熟食所用的菜刀、砧板及食具等，都要分開，以免交叉汙染。

另外，也要留意產品的色澤及氣味是否有異常，購買後應盡早食用完畢或適度保存，避免風味、品質劣變及病原菌滋生。燒烤肉類、海鮮，應充分烤熟後再食用，同時搭配適量蔬果維持飲食均衡，方能過個健康快樂中秋節。此次食品抽驗結果公布屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）。

中秋節將屆，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，圖為現場抽驗情形。圖／屏東縣府衛生局提供
中秋節將屆，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應景食品，圖為現場抽驗情形。圖／屏東縣府衛生局提供

衛生局 屏東縣政府 中秋節

延伸閱讀

新北汐止北山里中秋聯歡晚會 300里民齊聚同樂

關懷弱勢中秋送愛心 新北議員加碼70萬捐花蓮物資

影／國軍投萬人救災花蓮 顧立雄：清運進度超前 有信心中秋節完成重建

屏東縣沙拉灣10年釀6死！部落領袖：「瀑布是聖地」不該戲水

相關新聞

律師擔任調解委員接地氣、推廣法律 做到「有溫度的調解」獲表揚

律師陳淑櫻擔任屏東市調解委員會委員8年，今天獲屏東縣政府頒獎表揚績優獨任調解，陳淑櫻說，從中以接地氣方式推廣法律，讓調解...

屏東縣衛生局抽驗中秋應景食品 「青椒」驗出農藥殘留

中秋節快到了，屏東縣衛生局加強抽驗應景食品，到轄內製造業、人氣糕餅店、燒烤名店、大賣場及傳統市場等店家稽查並抽驗68件應...

高雄市總預算有史以來最難編 估減174億讓陳其邁坦言「很焦慮」

高市府今赴議會報告明年度總預算籌編情形，明年總預算規模首度破2千億、達2042億元，歲入歲出雙創新高。市長陳其邁表示，受...

澎湖教育處長疑捲緋聞遞辭呈 縣長證實同意辭職

澎湖縣教育處長林長安疑捲入桃色風波，在澎湖當地傳得沸沸揚揚。今天縣府舉辦澎湖中興國小校園「行走浪花的美好」圍牆公共藝術啟...

屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出...

高雄鳳山至九曲堂 評估鐵路立體化

高雄左營至鳳山間鐵路地下化，鳳山站出口恰位於住宅區，火車爬坡出土噪音及大智陸橋交通瓶頸惹怨。市府明年擬斥資近2千萬元啟動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。