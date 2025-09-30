律師擔任調解委員接地氣、推廣法律 做到「有溫度的調解」獲表揚
律師陳淑櫻擔任屏東市調解委員會委員8年，今天獲屏東縣政府頒獎表揚績優獨任調解，陳淑櫻說，從中以接地氣方式推廣法律，讓調解也能更有溫度。
屏東縣政府民政處今舉行「、屏東縣113年鄉鎮市調解及法律扶助業務績優人員表揚大會」，共有26個績優單位與105名績優人員獲獎。屏東市公所受理案件數最多，調解成功率最高的是萬丹鄉調解委員會。
律師陳淑櫻今獲頒績優獨任調解委員，擔任調解委員8年，她說，希望能以接地氣方式推廣法律。以前學法律專注在事件解決，但解決事件後背後有情感因素，希望能做到有溫度、溫暖的調解。
陳淑櫻說，最常遇到調解是車禍案，在過程中要讓當事人知道車禍的損害賠償計算是有一定規則，損害很傷痛，但面對賠償時，仍有其專業性，希望透過調解過程，讓當事人理解法律，建立正確法治觀念，而不是漫天喊價，解決事件紛爭。
縣長周春米說，屏東縣去年共受理6798件調解案件，其中調解成立件數高達4841件，調解成功率達71％，萬丹鄉調解委員會調解成立率92%為最高、屏東市調解委員會受理案件數1897件為最多。
周春米說，她曾任法官、律師，曾以律師身分參與鄉鎮公所的調解案件，認為調解委員的效率不亞於法院，因為由地方產生的調解委員，具備同理心、專業與耐心，在第一線理解兩邊當事人的立場，能夠在調解階段得到好的結果，讓當事人無須為日常紛爭或車禍案件走上法院，免於訴訟所帶來繁瑣、耗時的過程，同時也減輕民眾的精神壓力與金錢負擔。
萬丹鄉調解委員會主席黃偉評說，擔任調解委員近30年，最重要是要關心兩造的心理狀態， 讓他們進來都能夠圓滿的達成和解，要將心以心與同理心。
縣府民政處指出，此次大會表揚對象包括績優法律扶助顧問及志工：律師5人、志工2人；績優鄉（鎮、市）調解委員會：特優計有萬丹鄉調解委員會等5個單位、優等計有竹田鄉調解委員會等10個單位、甲等計有里港鄉調解委員會等11個單位，共26個單位獲獎；績優獨任調解45人；績優協同調解14人；績優轉介調解39人。
