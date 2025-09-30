澎湖教育處長疑捲緋聞遞辭呈 縣長證實同意辭職

澎湖縣教育處長林長安疑捲入桃色風波，在澎湖當地傳得沸沸揚揚。今天縣府舉辦澎湖中興國小校園「行走浪花的美好」圍牆公共藝術啟用典禮，縣長陳光復等人都出席典禮，唯獨教育首長林長安未參加，陳光復在典禮後接受媒體訪問時，表示已經同意林長安的辭職。

對於外傳澎湖縣教育局長的緋聞，澎湖縣長陳光復今天表示，現在還在了解中；因為沒有確切證據，證明處長有「超越同事之間的關懷」或「超越友誼」，所以還無法確定，「我們不是司法單位，還在了解中」。

陳光復並提及，辦教育的人還是要避免瓜田李下，處長今天已經簽辭呈，他也同意接受處長的辭職。陳光復說，對方的家屬沒提出進一步的告訴，並不能證明他（指處長）有違法，才只能說現在還在了解中，但避免瓜田李下，也才同意他離開教育處長的職位。

澎湖地方網臉書貼出影像，影片顯示9月15日林長安與1名女部屬，在凌晨進入住處。影像曝光後引起議論。林長安在給同事的短訊中，表示將辭去教長職務。今天陳光復證實已接獲辭呈，並同意林長安辭職，但林未對外表示意見。

據當地方「老高漫談臉書專頁」提及，林長安曾經以「有人挾怨報復」回應，接著又把他與女下屬的同一舍進出狀況，歸屬於「媒體事件」，不談對錯；並提及這名有夫之婦的下屬，也在教育處的群組裡，發了2000多字的長文，解釋自己出入林長安住處的事實及不得已，強調她與林長安只是處於「房東與租客」的關係，而她之所以要租屋，是她與丈夫失和，選擇搬離自己家。