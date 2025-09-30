快訊

北捷優先席又爆糾紛！阿嬤逼讓座遭拒 揮包攻擊反被年輕人一腳踹飛

高虹安哽咽不解法院判決「貪汙」標準 前助理怒：她欠我們4人真心道歉

媽媽撥開他的手消失泥水中 他撿回一命如今擔心這件事

聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖教育處長疑捲緋聞遞辭呈 縣長證實同意辭職

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣長陳光復今天出席國小藝術圍牆啟用典禮後，證實已同意教育處長辭職。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復今天出席國小藝術圍牆啟用典禮後，證實已同意教育處長辭職。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣教育處長林長安疑捲入桃色風波，在澎湖當地傳得沸沸揚揚。今天縣府舉辦澎湖中興國小校園「行走浪花的美好」圍牆公共藝術啟用典禮，縣長陳光復等人都出席典禮，唯獨教育首長林長安未參加，陳光復在典禮後接受媒體訪問時，表示已經同意林長安的辭職

對於外傳澎湖縣教育局長的緋聞，澎湖縣長陳光復今天表示，現在還在了解中；因為沒有確切證據，證明處長有「超越同事之間的關懷」或「超越友誼」，所以還無法確定，「我們不是司法單位，還在了解中」。

陳光復並提及，辦教育的人還是要避免瓜田李下，處長今天已經簽辭呈，他也同意接受處長的辭職。陳光復說，對方的家屬沒提出進一步的告訴，並不能證明他（指處長）有違法，才只能說現在還在了解中，但避免瓜田李下，也才同意他離開教育處長的職位。

澎湖地方網臉書貼出影像，影片顯示9月15日林長安與1名女部屬，在凌晨進入住處。影像曝光後引起議論。林長安在給同事的短訊中，表示將辭去教長職務。今天陳光復證實已接獲辭呈，並同意林長安辭職，但林未對外表示意見。

據當地方「老高漫談臉書專頁」提及，林長安曾經以「有人挾怨報復」回應，接著又把他與女下屬的同一舍進出狀況，歸屬於「媒體事件」，不談對錯；並提及這名有夫之婦的下屬，也在教育處的群組裡，發了2000多字的長文，解釋自己出入林長安住處的事實及不得已，強調她與林長安只是處於「房東與租客」的關係，而她之所以要租屋，是她與丈夫失和，選擇搬離自己家。

澎湖縣長陳光復（右二）與副縣長、秘書長等人，今天都出席國小藝術圍牆啟用典禮，教育處長缺席。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長陳光復（右二）與副縣長、秘書長等人，今天都出席國小藝術圍牆啟用典禮，教育處長缺席。圖／澎湖縣政府提供

澎湖縣 陳光復 辭職

延伸閱讀

澎湖城市祈禱午餐會登場 為城市願景祈禱

澎湖鳥嶼社區關懷據點成立 縣長陳光復：推動一村里一據點

澎湖環境知識競賽 陳光復勉勵為守護地球盡心力

菊島運動嘉年華活動 逾千民眾健走同樂場面盛大

相關新聞

澎湖教育處長疑捲緋聞遞辭呈 縣長證實同意辭職

澎湖縣教育處長林長安疑捲入桃色風波，在澎湖當地傳得沸沸揚揚。今天縣府舉辦澎湖中興國小校園「行走浪花的美好」圍牆公共藝術啟...

屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出...

高雄鳳山至九曲堂 評估鐵路立體化

高雄左營至鳳山間鐵路地下化，鳳山站出口恰位於住宅區，火車爬坡出土噪音及大智陸橋交通瓶頸惹怨。市府明年擬斥資近2千萬元啟動...

屏東伯大尼中秋鳳梨酥禮盒仍有3成滯銷 憂花蓮災區善款排擠效應

中秋節將屆，屏東伯大尼之家每年推出公益禮盒，由憨兒們製作，鳳梨酥製作也是讓憨兒自立生活的一環，但今年鳳梨酥禮盒仍有3成滯...

高雄鳳山至九曲堂「鐵路立體化」啟動評估 藍綠卻盼全線下地

高雄市鐵路地下化僅在左營至鳳山站間，鳳山站以東出土端位在住宅區，長年造成交通瓶頸和噪音問題，高市明年將斥資近2千萬啟動「...

屏東萬倉街鐵路橋下通廊改造後 中秋連假再推「屏·花漾市集」

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造後，今年七夕首次推出3天「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。