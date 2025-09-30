屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出花卉與甜點主題市集。原本因疏於管理而雜草叢生的鐵橋下空間，翻轉為城市休憩新去處。

萬倉街鐵路橋是屏東人共同回憶，過去民眾行經這處鐵道下方，須將頭稍微彎下來，屏東市仁愛路「貓洞」別名因此而生，隨著屏東市區鐵路高架化，2020年起原有平地軌道由縣府維管，經改善鋪面，增設照明，再將人行道融入鐵道元素，建置貓洞裝置藝術，一新面貌。

縣府工務處表示，復興路至自由路段，總長380公尺的鐵路橋下通廊，經改善動線、照明與植被後，變成舒適且安全的人行通道。

議員梁育慈認為，萬倉街橋下空間活化後，人流車潮帶動周邊屏東夜市經濟效益。但議員陳揚提醒，此地文創市集頂多一個月一次，不像潮州、東港或水門夜市每周固定擺攤，縣民要的是持續性、在地化夜生活選擇，而非偶爾熱鬧一下。

議員黃明賢說，橋下空間活化後，民眾反映周邊機車停車格太少，音響太大聲，干擾住戶。縣府說，會請廠商維護鐵道下空間，也加強環境清潔，調降喇叭聲響。