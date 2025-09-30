聽新聞
0:00 / 0:00

屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出3天「屏・花漾市集」獲好評，中秋連假將推一波。記者劉星君／攝影
屏東縣政府完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出3天「屏・花漾市集」獲好評，中秋連假將推一波。記者劉星君／攝影

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出花卉與甜點主題市集。原本因疏於管理而雜草叢生的鐵橋下空間，翻轉為城市休憩新去處。

萬倉街鐵路橋是屏東人共同回憶，過去民眾行經這處鐵道下方，須將頭稍微彎下來，屏東市仁愛路「貓洞」別名因此而生，隨著屏東市區鐵路高架化，2020年起原有平地軌道由縣府維管，經改善鋪面，增設照明，再將人行道融入鐵道元素，建置貓洞裝置藝術，一新面貌。

縣府工務處表示，復興路至自由路段，總長380公尺的鐵路橋下通廊，經改善動線、照明與植被後，變成舒適且安全的人行通道。

議員梁育慈認為，萬倉街橋下空間活化後，人流車潮帶動周邊屏東夜市經濟效益。但議員陳揚提醒，此地文創市集頂多一個月一次，不像潮州、東港或水門夜市每周固定擺攤，縣民要的是持續性、在地化夜生活選擇，而非偶爾熱鬧一下。

議員黃明賢說，橋下空間活化後，民眾反映周邊機車停車格太少，音響太大聲，干擾住戶。縣府說，會請廠商維護鐵道下空間，也加強環境清潔，調降喇叭聲響。

屏東 鐵路高架化 停車格 噪音

延伸閱讀

屏東遊客浮潛遭離岸流帶離 15人全獲救

屏東萬倉街鐵路橋下通廊改造後 中秋連假再推「屏·花漾市集」

屏東第一時間馳援花蓮 消防局：縣長指示立即整備

屏東男疑不滿狗吠 持利器行刺鄰居犬

相關新聞

高雄鳳山至九曲堂 評估鐵路立體化

高雄左營至鳳山間鐵路地下化，鳳山站出口恰位於住宅區，火車爬坡出土噪音及大智陸橋交通瓶頸惹怨。市府明年擬斥資近2千萬元啟動...

屏東萬倉街鐵橋下 活化獲好評

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造，七夕首次推出「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假將再推出...

屏東伯大尼中秋鳳梨酥禮盒仍有3成滯銷 憂花蓮災區善款排擠效應

中秋節將屆，屏東伯大尼之家每年推出公益禮盒，由憨兒們製作，鳳梨酥製作也是讓憨兒自立生活的一環，但今年鳳梨酥禮盒仍有3成滯...

高雄鳳山至九曲堂「鐵路立體化」啟動評估 藍綠卻盼全線下地

高雄市鐵路地下化僅在左營至鳳山站間，鳳山站以東出土端位在住宅區，長年造成交通瓶頸和噪音問題，高市明年將斥資近2千萬啟動「...

屏東萬倉街鐵路橋下通廊改造後 中秋連假再推「屏·花漾市集」

屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造後，今年七夕首次推出3天「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連...

蟑螂群現身高雄百貨公司餐廳 消費者用餐直呼「好噁！」

高雄夢時代一家餐廳出現數量不少的蟑螂群，不僅在餐桌附近蟑螂四處流竄，桌面、地面及椅子也有蟑螂屍體，消費者向業者反映，對方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。