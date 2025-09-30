聽新聞
高雄鳳山至九曲堂 評估鐵路立體化

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市交通局明年啟動鳳山至九曲堂鐵路立體化可行性研究，預計拆除沿路3座陸橋和一處鐵路平交道。圖為鳳屏二路平交道。記者宋原彰／攝影
高市交通局明年啟動鳳山至九曲堂鐵路立體化可行性研究，預計拆除沿路3座陸橋和一處鐵路平交道。圖為鳳屏二路平交道。記者宋原彰／攝影

高雄左營至鳳山間鐵路地下化，鳳山站出口恰位於住宅區，火車爬坡出土噪音及大智陸橋交通瓶頸惹怨。市府明年擬斥資近2千萬元啟動「鳳山至九曲堂鐵路立體化」可行性研究，鐵路高架化總經費143億元，估僅地下化的三分之一，但是地方認為鐵路地下化才具最佳效益。

交通局表示，鳳山至九曲堂鐵路立體化計畫能建立產業運輸走廊，串聯楠梓、仁武、和發等園區，銜接華鳳特區及後庄社區，優化區域動線，改善行車安全與效率，立體化進程將由招標廠商評估各方案，期末階段將召開至少2場說明會。

高市府推動鐵路立體化，左營至橋頭段預估年底完成可行性評估，鳳山至九曲堂段明年啟動評估，總長約7.5公里，將拆除大智、成功、松寮3座陸橋及鳳屏二路平交道，填平6處涵洞地下道，並新設「鳳仁路站」因應通勤需求。中央核定1990萬元進行可行性研究，最快2032年動工、2046年通車。

不過立委許智傑說，鳳山、大寮居民多數期盼鐵路地下化延伸到大寮，地下化方案不會影響景觀，但價格是高架化的3倍，有關單位需審慎評估。

議員陳慧文指「鐵路地下化」能解決高架橋景觀壓迫與日照權問題，釋放完整平面綠廊，效益遠非高架化方案能比。

議員李雅靜則認為，鐵路高架化需143億元，地下化經費為468億元，但鐵路是百年大計，不能因為經費差距，讓鳳山與大樹區未來被「水泥長城」切割，鐵路地下化才能徹底縫合城市。她並建議，相關工程和高鐵延伸屏東案整合，避免重複施工。

高雄市 鐵路地下化 鐵路高架化

