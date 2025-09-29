高雄梓官赤西秘境走讀 邀請民眾品味百年漁村農漁體驗

即將於10月18日登場的「梓官赤西特色漁村生活體驗活動」，邀請民眾走進隱身於高雄蚵仔寮旁的赤西社區，活動由在地達人帶領，細細品味探尋百年古厝的歷史故事，體驗漁村風情與農事樂趣，活動包括犁田黃牛體驗，虱目魚丸DIY，海廢創作環保藝品，還有攝影藝術展現的文化記憶，以及當地海味風味餐，不僅是一趟旅程，更是一場放慢腳步、找回生活美學的體驗。

高雄梓官赤西社區僅有約900名居民，卻蘊藏豐富的歷史底蘊，過去這裡漁業、製糖業繁榮，留下許多百年古厝建築，至今仍保留閩式三合院、巴洛克式洋樓、防空洞、咕咾石牆、老榕樹與百歲古井等歷史印記。里長劉英凱積極推動文化保存，繪製文化地圖並帶領導覽，讓遊客彷彿穿越時空，親身感受台灣歷史洪流的痕跡。