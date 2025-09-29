聽新聞
屏東伯大尼中秋鳳梨酥禮盒仍有3成滯銷 憂花蓮災區善款排擠效應
中秋節將屆，屏東伯大尼之家每年推出公益禮盒，由憨兒們製作，鳳梨酥製作也是讓憨兒自立生活的一環，但今年鳳梨酥禮盒仍有3成滯銷。
今年訂單減半，憨兒夢想不能減半。屏東伯大尼之家有112名憨兒，他們在屏東的陽光下，彎腰種鳳梨，鳳梨收成後製作鳳梨酥，屏東伯大尼之家實務總督導李韻珊說，去年鳳梨酥禮盒賣1700盒，今年以去年的為基準，備料1700盒，但是今年鳳梨酥訂單比往年少約一半，如今還有約500盒鳳梨酥沒訂單。
香港來的芳療師陳小燕近年都會訂購伯大尼的中秋禮盒送給親朋好，曾最多一年訂購300盒，今年她特別飛來台灣和憨兒們一起製作鳳梨酥，也用她的專長為憨兒們安排療癒體驗，今年她也會訂購鳳梨酥禮盒，可以和朋友分享，這次的鳳梨酥是她和憨兒一起製作。
李韻珊說，物價飛漲年代，憨兒們的努力正面臨挑戰，憨兒們希望靠自己的雙手生活，製作鳳梨酥也是自立生活的練習；中秋節就快到，屏東伯大尼之家說，可能較多的善款流向花蓮災區，若社會大眾有餘力，為憨兒們點亮希望，也是給憨兒們的鼓勵。
