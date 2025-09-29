高雄鳳山至九曲堂「鐵路立體化」啟動評估 藍綠卻盼全線下地

高雄市鐵路地下化僅在左營至鳳山站間，鳳山站以東出土端位在住宅區，長年造成交通瓶頸和噪音問題，高市明年將斥資近2千萬啟動「鳳山至九曲堂鐵路立體化可行性研究」，可拆除陸橋、縫合道路，粗估高架化經費143億元、地下化468億元；但藍綠民代一致認為「地下化」才是地方所需，經濟與社會效益能達最大。

高雄推動鐵路立體化延伸橋頭、大寮，左營至橋頭段預估年底完成可行性評估，明年則啟動鳳山至九曲堂立體化可行性評估，該段為鳳山車站以東未立體化路段，至九曲堂站以西總長7.5公里，拆除大智路橋、成功路橋、松寮路橋和鳳屏二路平交道，並填平6處涵洞地下道如瓦厝街涵洞、新鎮路地下道、九曲堂5巷涵洞、九曲堂237巷涵洞等。

此外，為因應通勤需求，立體化工程規畫在鳳山車站和後庄車站間設立一處新站「鳳仁路站」，達到都市縫合效益，優化區域動線。中央核定可行性研究總經費1990萬元，市府交通局初期經費497萬已提送議會，預計2027年完成評估後辦理綜合規劃、環評和細部設計，2032年動工、2046年通車，達到都市縫合，改善地方交通。

鳳山鐵路地下化出口段位於北門里住宅區，火車爬坡時出土噪音大，影響居民生活，並在大智陸橋形成交通瓶頸，車流量大常發生車禍。立委許智傑近年爭取鐵路立體化延伸至大寮，鳳山區多位里長表達支持，許說鐵路地下化原本要經過大智陸橋，10年前受限經費未果，但隨著鳳山人口成長，已是高雄最大行政區，鐵路地下化有必要往東延伸，地下化方案沒有噪音、不會影響景觀，都市發展較受歡迎，但價格是高架化3倍，有關單位會審慎評估。

高市議員李雅靜表態支持鳳山至九曲堂鐵路「地下化」，她強調鐵路是百年大計，不能因經費差距，就讓鳳山與大樹未來被「水泥長城」切割，高架雖僅需143億元，但會衍生噪音問題與視覺分隔，地下化雖需468億元，卻能徹底縫合城市、釋放土地、改善居住品質，為地方留下完整發展基礎，建議工程和高鐵延伸屏東案整合，避免重複施工。

市議員陳慧文表示，鳳山大智、成功陸橋長年是實質空間障礙，造成交通瓶頸也阻礙兩側商業與社區連結，拆除橋梁能釋放都市空間、改善路網，而「鐵路地下化」也是地方唯一目標，能將噪音和震動衝擊降至最低，解決高架橋的景觀壓迫與日照權問題，也能釋放完整平面綠廊，「創造綜合性經濟與社會效益，遠非高架化方案所能比擬」。