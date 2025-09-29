屏東萬倉街鐵路橋下通廊改造後 中秋連假再推「屏·花漾市集」

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市萬倉街鐵路橋下的歷史，是屏東人共同回憶，隨著屏東市區鐵路高架化，2017年平地軌道都市縫合形成綠色廊道，縣府將改善閒置空間，打造新的橋下廊道人行空間，成為鄉親運動、散步的休憩點，公共藝術就以「貓洞」為靈感創作。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今年完成屏東市萬倉街鐵路高架橋下特色廊道改造後，今年七夕首次推出3天「屏・花漾市集」獲好評，為延續熱度，中秋連假10月3到5日將推出以花卉與甜點為主題市集。民代反映舉辦活動時，周邊機車停車位不足、環境衛生與噪音問題等，縣府表示逐步改善。

屏東市萬倉街鐵路橋下的歷史，是屏東人共同回憶，過去火車鐵道下方空間開挖讓人車通行，行經必須將頭稍微彎下來，屏東市仁愛路「貓洞」別名因此而生，隨著屏東市區鐵路高架化，2017年平地軌道都市縫合形成綠色廊道。

縣府接管後發現，橋面正下方植栽因缺乏日照導致生長不佳，也積極改善橋下鋪面設施、植被生長、增設燈具照明，打造新的橋下廊道人行空間，也將人行道融入鐵道元素、建置「貓洞」裝置藝術。

縣府工務處表示，市區最熱鬧復興路至自由路段，總長380公尺鐵路橋下通廊植被、動線及照明改善，讓旅客與居民有更舒適且安全人行通道，閒置空間轉型，創造城市新地標。

 工務處表示，此次工程建置裝置藝術洞見光影「貓洞」，將「貓洞」造型重現，融入鐵路及縣政推動科技產業為設計元素，分飾發展過程過去、蛻變、未來。未來朝向制度性規畫，透過人潮帶動屏東夜市觀光效益。

屏東縣議員黃明賢、梁育慈等議員接獲相關交通停車動線問題，黃明賢說，周邊機車停車格太少，活動音響太大聲，希望減少對周邊住戶干擾。縣府表示，請廠商除了維護鐵道下空間，也須加強周邊環境清潔，夜間喇叭部分，會調整音響方向，減少對住戶干擾。

屏東縣議員梁育慈認為，萬倉街的橋下空間活化後，人車潮帶動周邊屏東夜市經濟效益。縣議員陳揚說， 鐵路橋下空間整理出來值得肯定，但現行文創市集頂多一個月一次，不像潮州、東港或水門夜市，每周固定擺攤，形成夜間經濟，縣民要的是有持續性、在地化夜生活選擇，而不是偶爾熱鬧一下。

10月中秋連假期間10月3日到5日下午4時至晚間9時，從繽紛植栽到療癒甜品，市集再推出，讓改造後的鐵路橋下空間成為民眾休閒與觀光新亮點，縣府表示，透過品牌活動，維護空間改造成果也帶動地方經濟發展

