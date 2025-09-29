聽新聞
蟑螂群現身高雄百貨公司餐廳 消費者用餐直呼「好噁！」
高雄夢時代一家餐廳出現數量不少的蟑螂群，不僅在餐桌附近蟑螂四處流竄，桌面、地面及椅子也有蟑螂屍體，消費者向業者反映，對方全推給消毒公司。高市衛生局表示，現場稽查未發現影片中的蟑螂，已針對該營業樓層擴大稽查。
一名消費者在社群發文指出，昨日前往夢時代9樓某間餐廳用餐，位子區發現超多小強（蟑螂），真的好噁。雖然員工下班很累，但蟑螂屍體明顯可見，難道員工每日打掃不會看到？幸好坐椅子前會先拍一拍、擦一擦，不然真的會坐到小小強。
發文後，其他網友回應說，之前在樓上看電影，爆米花吃一半放地下，散場後燈打開，竟看到爆米花桶有7、8隻蟑螂在裡面用餐。
針對消費者揭露訊息，高市衛生局今天派員查察，現場未見蟑螂蹤跡，不過業者坦承影片內容屬實，昨日獲知民眾於社群媒體反映此事，已再請病媒防治公司清消。
衛生局說，將依高雄市公共飲食場所衛生管理辦法暨食品安全衛生管理法，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。此外，全案依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有投保產品責任險及委託合格病媒防治業者定期施作，惟乾料儲放區部分髒汙及環境缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
