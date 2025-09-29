高雄8千坪親水公園「重現布魯樂谷」10月完工 大型滑水道已上梁

快訊

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄亞灣區的星光水岸公園今年2月重新施工，改造為8千坪大型親水公園，將設置大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，施工進度達92%，預計10月完工後開放。圖／高雄市工務局提供
高雄亞灣區的星光水岸公園今年2月重新施工，未來將改造為8千坪大型親水公園，將設置大型滑水道、戲水池和水上鞦韆，是繼布魯樂谷關閉後，高雄再次有大型水上樂園，市府公布施工進度已達92%，3座大型滑水道已吊掛上梁1座，預計10月完工後開放，明年暑假正式啟用，預計成為高雄市民夏日消暑的遊樂聖地。

新光公園戲水區過去廣受市民喜愛，市府為此啟動「亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫」，預計擴大戲水遊戲面積達約2.94公頃，新增滑水道、水上鞦韆等各式親水設施，目前工程進度約92%，公園處表示，將持續掌握工程進度於10月完工，以提供市民一處戲水消暑的活動場域。

「新光公園為高雄水岸邊最大的戲水公園」，工務局長楊欽富表示，原來戲水設施有造霧拱門、固定式噴水槍、灑水杯、滑梯、半球型的發光噴泉等，本次擴大戲水面積並新增滑水道、水上鞦韆等各式親水遊設施，並串聯輕軌、旅運中心及捷運黃線等重大建設，提供豐富戲水遊憩及公園服務機能，吸引民眾前來遊玩及帶動觀光人潮。

公園處補充，戲水區設施運用既有喬木創造漂浮小島以及設置步行棚架廊道，提供民眾遮陽休憩的空間，於水岸邊設置水上鞦韆，期望成為民眾搶拍打卡的新風潮，戲水設施也新增淺水池、滑水道、戲水遊具等，另外更衣間、廁所、戶外沖洗等服務性設施，期許新光戲水區能成為高雄市民夏日消暑的遊樂聖地。

市議員郭建盟表示，日前到高雄展覽館旁的新光水岸親水公園工地探班，發現第一道滑水道已正式吊掛上梁，「等不及想像高雄孩子衝下水道的歡樂笑臉」，預計今年十月底完工，試營運後會在明年暑假正式啟用，他已在議會提出安全設施、止滑鋪面、水質管理、規劃設計等建議，確保完工後能提供市民安心舒適的環境。

