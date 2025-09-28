一品堂中醫插旗高雄 捐款200萬資助學校運動及慈善單位

全台開設15家分院的「一品堂中醫」插旗高雄市，位於六合一路的第16家分院今天開幕，總院長蔡全德登高一呼，當眾宣布捐出200萬元資助12所學校與慈善單位。

「一品堂中醫」從台中沙鹿發跡，過去10年捐贈累積近千萬元，包含城市健康計畫、校園體育發展等項目，讓北勢國小、北勢國中棒球隊、龍井國小手球隊，國安國小足球隊等基層運動員無後顧之憂，今年獲得「台中市年度運動推手團體獎」。

開幕儀式上，總院長蔡全德宣布延續創院理念，捐款給高雄市七賢國小、新興區成功里、南高雄家扶中心；台中市大鵬國小、南興國小、國安國小、北勢國小、龍井國小、大甲高中；新竹縣尖石國中及南投良顯堂基金會、彰化縣樂林食物銀行慈善會。