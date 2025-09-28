快訊

日落後的光復鄉…居民燈下洗刷家具 滿肚苦水批政府「要負最大責任」

影／國民黨主席改選 郝龍斌：跨世代合作、不是一個人的武林

中職／岳政華致勝轟、羅戈躍居防禦率王 兄弟降到M3封王近了

一品堂中醫插旗高雄 捐款200萬資助學校運動及慈善單位

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
一品堂中醫高雄分院開幕，邀請七賢國小打鼓隊擔綱開幕演出。記者徐白櫻／攝影
一品堂中醫高雄分院開幕，邀請七賢國小打鼓隊擔綱開幕演出。記者徐白櫻／攝影

全台開設15家分院的「一品堂中醫」插旗高雄市，位於六合一路的第16家分院今天開幕，總院長蔡全德登高一呼，當眾宣布捐出200萬元資助12所學校與慈善單位。

「一品堂中醫」從台中沙鹿發跡，過去10年捐贈累積近千萬元，包含城市健康計畫、校園體育發展等項目，讓北勢國小、北勢國中棒球隊、龍井國小手球隊，國安國小足球隊等基層運動員無後顧之憂，今年獲得「台中市年度運動推手團體獎」。

開幕儀式上，總院長蔡全德宣布延續創院理念，捐款給高雄市七賢國小、新興區成功里、南高雄家扶中心；台中市大鵬國小、南興國小、國安國小、北勢國小、龍井國小、大甲高中；新竹縣尖石國中及南投良顯堂基金會、彰化縣樂林食物銀行慈善會。

院方表示，1994年創立以來，經營團隊始終遵循「播撒愛的種子，把愛傳出去」的經營核心，藉由高雄六合分院設立，讓一品堂中醫的公益腳步更深入南台灣。

一品堂中醫總院長蔡全德在高雄分院開幕儀式暢談創院理念。記者徐白櫻／翻攝
一品堂中醫總院長蔡全德在高雄分院開幕儀式暢談創院理念。記者徐白櫻／翻攝
一品堂中醫第16家分院今天在高雄開幕，捐出200萬元資助12所學校與慈善單位。記者徐白櫻／翻攝
一品堂中醫第16家分院今天在高雄開幕，捐出200萬元資助12所學校與慈善單位。記者徐白櫻／翻攝

中醫 國安 台中市

延伸閱讀

高雄羽賽／台灣是福地！日名將奧原希望終結冠軍荒

高雄建商父女身中多刀倒臥車上 女死父重傷相驗結果曝光

高雄建商父女血案...高大成：父殺女兒少見 跡證和遺書可以查出端倪

高雄羽賽／逆轉頭號種子 王柏崴延續地主男單奪冠紀錄

相關新聞

一品堂中醫插旗高雄 捐款200萬資助學校運動及慈善單位

全台開設15家分院的「一品堂中醫」插旗高雄市，位於六合一路的第16家分院今天開幕，總院長蔡全德登高一呼，當眾宣布捐出20...

高雄佛光山展示內蒙古非物質文化遺產 傳遞草原民族魅力

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「內蒙古非物質文化遺產特展」，展示眾多蒙古族服飾、銀銅器、馬具製作、拉絃樂器製作技藝和林格爾剪紙...

宜蘭傳藝攜手金門縣府重現中秋「博狀元餅」 有機會抽機票

全聯善美的文化藝術基金會主辦、金門縣政府觀光處協辦的「傳藝慶中秋與金門博狀元餅」活動，今天在宜蘭傳藝登場，特別把流傳30...

高雄鳳山新增1處減速平台 「物理性減速」降低路口事故率

高雄市日前在澄清湖園區那各路段施作「減速平台」後，降低當地30%車輛行駛速度，由於速度與事故嚴重性呈現指數正相關，也因此...

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

熱愛高雄柴山的洪木生成立「柴山奉茶隊」召募生力軍為山友無償供應茶水，背水上山長達33年，即使去世前一個月仍未中斷。「生哥...

高雄2大車多道路「斥資1億元重新改造」 提升行人安全

高雄市持續在市區打造行人友善空間，位在城市中軸的左營區博愛路因未畫設左轉專用道，常有左轉車擋住後方直行車，導致塞車或事故...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。