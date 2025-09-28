高雄佛光山展示內蒙古非物質文化遺產 傳遞草原民族魅力

佛光山佛陀紀念館今日舉辦「內蒙古非物質文化遺產特展」，展示眾多蒙古族服飾、銀銅器、馬具製作、拉絃樂器製作技藝和林格爾剪紙、蒙古族內畫、瑪瑙雕刻等代表性項目，並邀請非遺傳承人現場示範，特展將持續至10月12日，今日開展則有專場演出，表演「呼麥」、馬頭琴、蒙古族長調民歌等，傳遞蒙古非遺文化的獨特魅力。

社團法人中華八方文化交流協會表示，「守望精神家園〜兩岸非物質文化遺產月」系列活動自2009年起舉辦，透過展覽、演出和學術交流方式，展示具有地方特色的非物質文化遺產項目，今年第11屆活動以「內蒙古自治區」為主題省，聚焦展現來自北方草原的獨特文化，「讓觀眾身臨其境感受草原文化的廣闊胸襟與深厚底蘊」。

今日開展首先表演「內蒙古非物質文化遺產專場演出」，表演蒙古族獨有藝術表演，包括喉音演唱「呼麥」，歌手能同時發出2個以上聲部，另有蒙古族長調民歌、蒙古族傳統拉絃樂器，因琴杆頂端雕刻馬頭而得名「馬頭琴」、婚宴喜慶上最具代表性的「頂碗舞」、融合摔角活動「摔角舞」和結合歌、樂、舞於一體的蒙古族藝術「土爾扈特薩吾爾登」。

「匠心傳承一—內蒙古非物質文化遺產特展」展覽13項具代表性的非遺項目，包括蒙古族服飾、頭飾、刺繡、珠繡和蒙古族琺瑯工藝、馬具、拉絃樂器、蒙古族銀銅器製作技藝，也有林格爾剪紙、內畫、瑪瑙雕刻等。中華八方文化交流協會理事長丁兆蓓表示，每件作品蘊含著傳承人一生的積累和心血，見證非遺精神在時代洪流中的守望延續。

中華文化聯誼會表示，馬具工藝裡，木工、皮革與刺繡相互交融，展現「馬背民族」獨特美學，而細膩的瑪瑙雕刻與內畫鼻煙壺，在方寸之間凝縮草原詩意，展現「小中見大」匠心境界；林格爾剪紙則以樸拙的刀法與簡約的構圖，保留農耕與圖騰文化的記憶，被譽為「活化石」，馬頭琴更將草原的旋律與靈韻傳遞至今。