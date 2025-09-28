聽新聞
高雄鳳山新增1處減速平台 「物理性減速」降低路口事故率
高雄市日前在澄清湖園區那各路段施作「減速平台」後，降低當地30%車輛行駛速度，由於速度與事故嚴重性呈現指數正相關，也因此減少事故傷亡率；交通局近期在鳳山區光華東路與和興街口決定跟進，新設減速平台，由於該路口碰撞型態為交叉撞，藉著道路重鋪工程的契機，設置減速平台，維護社區交通安全。
交通局表示，鳳山區光華東路與和興街口碰撞型態為交叉撞，地方民意爭取改善，經交通局分析肇事型態多為支道未停讓幹道所致，而傳統行車號誌無法設置，經交通局針對問題提出解決方案，藉道路重鋪工程的契機設置減速平台，經會勘取得共識後執行，展現市府團隊跨部門整合、傾聽民意及改善道安作為。
減速平台與標誌、標線的指示型規範不同，可對車輛帶來「物理性」減速，強化落實「停車再開」行為，避免支道車輛高速穿越路口或貿然駛入幹道，降低人為疏失導致事故的機率，除了降低車速，亦結合抬升行人穿越道線的型式，使行人也獲得安全保護。
交通局指出，減速平台在澄清湖實施後，經評估降低30%行駛速度，由於速度與事故嚴重性呈現指數正相關，為維護社區交通安全，速度管理非常重要，減速平台適合社區生活道路或巷道。同時隨著科技發展，新型交通工具越來越多元化，但不變的安全守則是在路口能落實停讓行為，強化駕駛人對路口的警覺性，確保安全再開，用路人一起養成路口慢看停的習慣，共同維護高雄的交通安全。
