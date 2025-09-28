影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令
熱愛高雄柴山的洪木生成立「柴山奉茶隊」召募生力軍為山友無償供應茶水，背水上山長達33年，即使去世前一個月仍未中斷。「生哥」洪木生於9月13日與世長辭，今早在高雄市殯舉辦告別式，現場聚集許多山友送他最後一程。市長陳其邁頒發褒揚令，感念生哥一生為柴山付出，精神如同許多拿起鏟子為花蓮洪災付出的「鏟子超人」。
市長陳其邁今早頒發褒揚令給洪木生家屬，立委柯志恩、邱議瑩等人也率團隊到靈堂上香致意。
陳其邁表示，大家都知道生哥長期在柴山背水，志工隊的人也非常多，他相信生哥的精神會傳承下去，就像這次花蓮堰塞湖事件，許多人背著鏟子去幫忙的精神一樣，非常令人感動，柴山是市民熟悉的一座山，生哥的離去是市民的損失。
同為奉茶隊一員的高市議員黃柏霖表示，生哥背水、背瓦斯超過30年，後來還成立奉茶隊，他自己原本沒有勇氣加入，17年前在生哥鼓勵下，背滿100桶水後加入奉茶隊，目前背茶志工多達3、400人，其中一小部分是月付1千元的「股東」，奉茶隊才得以30年上山煮水，免費提供山友飲用茶水。
「 生哥過世前一個月還在背水 ！」黃柏霖說，洪木生2009年得到鼻咽癌，去年身體不舒服，又發現攝護腺癌及淋巴癌，即使身體不舒服，生哥還是堅持背水，這份精神感動許多人，奉茶隊股東與志工都會讓奉茶文化及生哥的精神延續下去。
