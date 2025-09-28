快訊

身陷債務泥淖難脫身…昔日華人首富王健林 被限制高消費

住飯店怕遇鬼？命理師曝住飯店4禁忌：千萬別說「打擾了」

403地震差點被死神帶走 他仍挺進災區搜救直呼「花蓮人還要幫花蓮人」

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員黃柏霖也是柴山奉茶隊一員，感念生哥當年鼓勵他加入奉茶隊，讓古時候的奉茶文化得以在柴山發揚光大。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員黃柏霖也是柴山奉茶隊一員，感念生哥當年鼓勵他加入奉茶隊，讓古時候的奉茶文化得以在柴山發揚光大。記者徐白櫻／攝影

熱愛高雄柴山的洪木生成立「柴山奉茶隊」召募生力軍為山友無償供應茶水，背水上山長達33年，即使去世前一個月仍未中斷。「生哥」洪木生於9月13日與世長辭，今早在高雄市殯舉辦告別式，現場聚集許多山友送他最後一程。市長陳其邁頒發褒揚令，感念生哥一生為柴山付出，精神如同許多拿起鏟子為花蓮洪災付出的「鏟子超人」。

市長陳其邁今早頒發褒揚令給洪木生家屬，立委柯志恩、邱議瑩等人也率團隊到靈堂上香致意。

陳其邁表示，大家都知道生哥長期在柴山背水，志工隊的人也非常多，他相信生哥的精神會傳承下去，就像這次花蓮堰塞湖事件，許多人背著鏟子去幫忙的精神一樣，非常令人感動，柴山是市民熟悉的一座山，生哥的離去是市民的損失。

同為奉茶隊一員的高市議員黃柏霖表示，生哥背水、背瓦斯超過30年，後來還成立奉茶隊，他自己原本沒有勇氣加入，17年前在生哥鼓勵下，背滿100桶水後加入奉茶隊，目前背茶志工多達3、400人，其中一小部分是月付1千元的「股東」，奉茶隊才得以30年上山煮水，免費提供山友飲用茶水。

「 生哥過世前一個月還在背水 ！」黃柏霖說，洪木生2009年得到鼻咽癌，去年身體不舒服，又發現攝護腺癌及淋巴癌，即使身體不舒服，生哥還是堅持背水，這份精神感動許多人，奉茶隊股東與志工都會讓奉茶文化及生哥的精神延續下去。

有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，藍綠民代及眾多山友都來送生哥最後一程。記者徐白櫻／攝影
有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，藍綠民代及眾多山友都來送生哥最後一程。記者徐白櫻／攝影
有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚令給家屬。記者徐白櫻／攝影
有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚令給家屬。記者徐白櫻／攝影
有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚令給家屬。記者徐白櫻／攝影
有高雄柴山守護神之稱的洪木生今辦告別式，市長陳其邁頒發褒揚令給家屬。記者徐白櫻／攝影

柴山 山友 陳其邁

延伸閱讀

前行政院長張俊雄辭世 陳其邁發文哀悼：對台灣民主貢獻良多

談高雄撤離經驗 陳其邁：黃色警戒一律強制

樺加沙颱風...網友冒名陳其邁宣布放颱風假 高市府：已報警

因應樺加沙來襲 陳其邁宣布：應變中心下午一級開設

相關新聞

高雄高鐵左營站 重信路年底設人行道

高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站，人流、車流龐大，但站前重信路、重和路長期無人行道，遭批評「奇景」、「不重視門面」。交...

高雄鳳山新增1處減速平台 「物理性減速」降低路口事故率

高雄市日前在澄清湖園區那各路段施作「減速平台」後，降低當地30%車輛行駛速度，由於速度與事故嚴重性呈現指數正相關，也因此...

影／33年柴山奉茶傳奇...病故前1個月還背水 陳其邁今頒發褒揚令

熱愛高雄柴山的洪木生成立「柴山奉茶隊」召募生力軍為山友無償供應茶水，背水上山長達33年，即使去世前一個月仍未中斷。「生哥...

高雄2大車多道路「斥資1億元重新改造」 提升行人安全

高雄市持續在市區打造行人友善空間，位在城市中軸的左營區博愛路因未畫設左轉專用道，常有左轉車擋住後方直行車，導致塞車或事故...

擬砸1億元！高雄哈瑪星周邊、博愛路 改善人行動線

高雄鼓山區臨海一路、二路人車爭道多年、博愛路左轉車輛阻塞直行，成交通亂象。市府交通局擬斥資近1億元，改善哈瑪星及鼓山輪渡...

恆春古城建城150週年傳統文化祭圓滿落幕 感謝鄉親共襄盛舉

「恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於 9 月 26 日順利落幕。從清晨起馬炮響起，四城門齊開、五方土地公齊聚祝賀，到沿途熱鬧的踩街祈福，吸引大批鄉親與遊客共襄盛舉，讓整座古城沉浸在歡慶與感

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。