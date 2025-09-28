澎湖跳島101K自行車追風 近700選手飽覽風光嚐美食
「2025澎湖跳島101K自行車活動」，來自國內外近700名車友，今天上午開騎，邊挑戰邊瀏覽最美麗海灣風光，也品嚐海鮮粥、南瓜米粉等在地特色美食。
「2025澎湖跳島101K自行車活動（101 HoppingBike）」，今天在澎管處長郭振陵、澎湖縣政府參議王國裕等人共同鳴笛後，依序出發，場面壯觀。
郭振陵表示，今天的天氣非常好，非常適合騎乘腳踏車，所有自行車選手路過不要錯過，好好欣賞澎湖美麗海景之餘，由於部分路段施工中，盼所有自行車手在賽道上也要注意安全。
澎湖國家風景區管理處發布新聞稿表示，今年澎湖跳島101K自行車活動，區分有101K挑戰組及22K休閒組2種路線，共吸引全台696車友參加，其中挑戰組101K有475名；中職秘書長馮勝賢及來自美國、瑞典、馬來西亞、澳門與香港等6名外國選手參賽，並首見有自歐洲進口2部「斜躺式」自行車參與，格外吸引目光。
澎管處表示，今年除經典賽事活動外，29日推出獨具特色的「自行車跳島續攤遊」，車友帶著喜愛自行車搭船到澎湖離島進行「跳島」騎乘，有「南海黃金大三角」隨興跳島暢遊東吉嶼、七美嶼、東西嶼坪、鐵砧嶼、頭巾嶼等獨特風情。
澎管處表示，澎湖跳島101K自行車活動，所有選手除可領取完騎獎狀外，賽場還提供有在地海鮮粥、南瓜米粉等特色美食供選手大快朵頤，還可參加抽獎，最大獎是參加第37屆環沖繩國際自行車賽。
澎管處指出，澎湖跳島101K自行車活動後，接續「秋季自行車領騎服務」、「2025澎湖四季旅遊-奇岩季地質主題遊程」等多項在地體驗系列活動，以及11月2日開跑的「2025菊島澎湖跨海馬拉松賽事」都將陸續登場，歡迎民眾一起來體會澎湖不一樣秋冬風情。
