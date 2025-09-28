高雄2大車多道路「斥資1億元重新改造」 提升行人安全

高雄市持續在市區打造行人友善空間，位在城市中軸的左營區博愛路因未畫設左轉專用道，常有左轉車擋住後方直行車，導致塞車或事故，另處鼓山區臨海一、二路則因觀光客多，長年缺乏人行道，有人車爭道、動線混亂問題，交通局為此在2處斥資近1億元重新打造路面，包括增設左轉附加車道、行人庇護島、行人號誌、標線型人行道等。

鼓山區臨海一、二路靠近哈瑪星鐵道園區和鼓山渡輪站，假日人潮多，但缺乏⼈⾏道 ，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮 ，目前雖已全日禁行大型車，但不時發生人車爭道和行人事故，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道、⾏⼈庇護島、增設左轉附加⾞道，總經費4990萬元，中央補助4091萬元，市府自籌898萬元。

當地認為，臨海一、二路許多路口未設左彎專⽤道 ，常有左彎⾞輛阻礙後⽅直⾏⾞，後方直⾏⾞在變換⾞道時，更突增事故風險；此外臨海一、二路周邊未設置實體或標線型人行道，行人易因違停或卸貨車輛、店家招牌和植栽、變電箱等影響動線，部分路口也沒有行人專用號誌和行穿線，穿越路口風險大。交通局為此承諾將依此計畫一並改善。

高雄市博愛路從新庄仔路至大順一路段，全長約 1.6 公里由交通局規畫路口行人安全改善案，預計將重新刨鋪、調整車道空間，包括重新施作中央分隔島以利設置左轉附加車道，並同步完善路口人行環境，例如使中央分隔島偏移加厚、增設庇護島、人行道轉角實體化、增設行人專用號誌、縮減行穿線距離、提供行人安全等候空間等，國土署核定經費4980萬元，中央補助82%、4083.6萬元，地方自籌18%為896.4 萬元。

市議員張博洋表示，該路段多個路口各有不同轉彎方式，有路口限制轉彎時段、也有路口可轉彎但沒有專用號誌，期盼改善後可有效紓解車流，另外，未來富邦凹子底商業大樓案完工之後，可望與漢神商圈、義享、好市多等購物區串聯變成新的行人徒步街廓，預期將會人潮倍增，相關的行人保護設計也應該啟動規畫。