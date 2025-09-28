高雄2大車多道路「斥資1億元重新改造」 提升行人安全

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄鼓山區臨海一、二路假日人潮多，但缺乏⼈⾏道，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道。記者宋原彰／攝影
高雄鼓山區臨海一、二路假日人潮多，但缺乏⼈⾏道，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道。記者宋原彰／攝影

高雄市持續在市區打造行人友善空間，位在城市中軸的左營區博愛路因未畫設左轉專用道，常有左轉車擋住後方直行車，導致塞車或事故，另處鼓山區臨海一、二路則因觀光客多，長年缺乏人行道，有人車爭道、動線混亂問題，交通局為此在2處斥資近1億元重新打造路面，包括增設左轉附加車道、行人庇護島、行人號誌、標線型人行道等。

鼓山區臨海一、二路靠近哈瑪星鐵道園區和鼓山渡輪站，假日人潮多，但缺乏⼈⾏道 ，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮 ，目前雖已全日禁行大型車，但不時發生人車爭道和行人事故，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道、⾏⼈庇護島、增設左轉附加⾞道，總經費4990萬元，中央補助4091萬元，市府自籌898萬元。

當地認為，臨海一、二路許多路口未設左彎專⽤道 ，常有左彎⾞輛阻礙後⽅直⾏⾞，後方直⾏⾞在變換⾞道時，更突增事故風險；此外臨海一、二路周邊未設置實體或標線型人行道，行人易因違停或卸貨車輛、店家招牌和植栽、變電箱等影響動線，部分路口也沒有行人專用號誌和行穿線，穿越路口風險大。交通局為此承諾將依此計畫一並改善。

高雄市博愛路從新庄仔路至大順一路段，全長約 1.6 公里由交通局規畫路口行人安全改善案，預計將重新刨鋪、調整車道空間，包括重新施作中央分隔島以利設置左轉附加車道，並同步完善路口人行環境，例如使中央分隔島偏移加厚、增設庇護島、人行道轉角實體化、增設行人專用號誌、縮減行穿線距離、提供行人安全等候空間等，國土署核定經費4980萬元，中央補助82%、4083.6萬元，地方自籌18%為896.4 萬元。

市議員張博洋表示，該路段多個路口各有不同轉彎方式，有路口限制轉彎時段、也有路口可轉彎但沒有專用號誌，期盼改善後可有效紓解車流，另外，未來富邦凹子底商業大樓案完工之後，可望與漢神商圈、義享、好市多等購物區串聯變成新的行人徒步街廓，預期將會人潮倍增，相關的行人保護設計也應該啟動規畫。

鼓山區惠安里長表示，臨海一、二路目前假日時雖然會車多壅塞，但交通狀況尚可，反而是當地大學生經常飆速騎車，影響當地交通和安寧，希望市府能一併增加指示牌面或減速裝置。左營區新上里長王櫻樺表示，博愛路常發生左轉車擋住直行車狀況，當地已困擾許久，尤其裕誠路常有大量旅客前往瑞豐夜市，人行友善設施不足，應盡快改善。

高市府將在博愛路從新庄仔路至大順一路段，全長約 1.6 公里重新刨鋪、調整車道空間，包括重新施作中央分隔島以設置左轉附加車道。記者宋原彰／攝影
高市府將在博愛路從新庄仔路至大順一路段，全長約 1.6 公里重新刨鋪、調整車道空間，包括重新施作中央分隔島以設置左轉附加車道。記者宋原彰／攝影
高雄鼓山區臨海一、二路假日人潮多，但缺乏⼈⾏道，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道。記者宋原彰／攝影
高雄鼓山區臨海一、二路假日人潮多，但缺乏⼈⾏道，路側常遭車輛佔據，導致交通壅塞和安全疑慮，交通局規畫該段路廊867公尺設標線型⼈⾏道。記者宋原彰／攝影

行人 人行道 車道

延伸閱讀

深埋2公尺…花蓮8旬嬤神明廳遇難 高雄特搜涉水人鍊渡河運遺體

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

機車違規收罰單！他同步收「催繳郵件」傻眼 交通局解答：小心詐騙

整頓秩序！新北板橋、林口再增80格路邊停車收費

相關新聞

高雄高鐵左營站 重信路年底設人行道

高鐵左營站是高雄唯一的三鐵共構車站，人流、車流龐大，但站前重信路、重和路長期無人行道，遭批評「奇景」、「不重視門面」。交...

高雄2大車多道路「斥資1億元重新改造」 提升行人安全

高雄市持續在市區打造行人友善空間，位在城市中軸的左營區博愛路因未畫設左轉專用道，常有左轉車擋住後方直行車，導致塞車或事故...

擬砸1億元！高雄哈瑪星周邊、博愛路 改善人行動線

高雄鼓山區臨海一路、二路人車爭道多年、博愛路左轉車輛阻塞直行，成交通亂象。市府交通局擬斥資近1億元，改善哈瑪星及鼓山輪渡...

恆春古城建城150週年傳統文化祭圓滿落幕 感謝鄉親共襄盛舉

「恆春古城建城150週年系列活動－傳統文化祭」於 9 月 26 日順利落幕。從清晨起馬炮響起，四城門齊開、五方土地公齊聚祝賀，到沿途熱鬧的踩街祈福，吸引大批鄉親與遊客共襄盛舉，讓整座古城沉浸在歡慶與感

台東縣宣布 海端鄉霧鹿村、利稻村明天停止上班、上課

台東縣政府通報：台20線南橫公路189K等沿線多處路基流失崩塌，有影響往來安全之虞，宣布明天（28）海端鄉霧鹿村、利稻村...

墾丁、小琉球湧人潮 業者笑了：9、10月連假國旅如吃「大補丸」

因立法院修法今年年底多了好幾個國定假日，也與周末串起了多個連假。今天教師節連假首日，不少遊客都出門旅遊，包括墾丁、小琉球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。