擬砸1億元！高雄哈瑪星周邊、博愛路 改善人行動線

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高市府將在新庄仔路至大順一路間的博愛路段，重新刨鋪、設中央分隔島、左轉附加車道等。記者宋原彰／攝影
高市府將在新庄仔路至大順一路間的博愛路段，重新刨鋪、設中央分隔島、左轉附加車道等。記者宋原彰／攝影

高雄鼓山區臨海一路、二路人車爭道多年、博愛路左轉車輛阻塞直行，成交通亂象。市府交通局擬斥資近1億元，改善哈瑪星及鼓山輪渡站周邊人行動線，並檢討博愛路號誌與車道配置，打造更安全友善的人行空間，哈瑪星周邊改善案，正爭取中央補助中。

鼓山區哈瑪星鐵道園區及鼓山輪渡站假日人潮多，但未建置人行道，路側又常遭車輛占據，引發安全疑慮，目前鄰近的臨海一路、二路雖全日禁行大型車，仍不時傳出人車爭道事故。附近民眾指，臨海一、二路周邊沒有人行道，部分路口也未設行人專用號誌和行穿線。鼓山區惠安里長洪進成指，當地常有大學生騎車飆速，盼市府一併改善。

交通局表示，當地867公尺路廊已規畫建置標線型⼈⾏道、⾏⼈庇護島、增設左轉附加⾞道，總經費4990萬元，盼中央補助4091萬元，協助改善。

另左營區新上里長王櫻樺反映，城市中軸的博愛路常發生左轉車擋住直行車狀況，困擾許久。

議員張博洋說，博愛路有些路口限制轉彎時段，有的路口可轉彎卻沒有專用號誌。富邦凹子底商業大樓案完工後，將與巨蛋、義享、好市多串聯成新的行人徒步區，預期人潮倍增，行人保護設計也應及早規畫。

交通局指新庄仔路至大順一路的博愛路段已規畫行人安全改善方案，將重鋪路面、作中央分隔島，設置左轉附加車道等，國土署已核定4980萬元改善。

